Mía Cambiaso, la hija de María Vázquez, mostró los días que vivió con su novio: casa juntos, paseos nocturnos y playa

Mía Cambiaso, la hija de María Vázquez, compartió escenas que reflejan cómo transcurren sus días en Miami junto a su novio, Tomás Panelo. Entre momentos en la casa, caminatas por calles residenciales y tiempo en la playa, se delinean rutinas que combinan descanso y actividades simples. Las imágenes también muestran espacios cotidianos como terrazas y cafés locales, en una secuencia que deja ver cómo viven su rutina.

Entre paseos nocturnos y playa: Los días de descanso de Mía Vázquez, la hija de María Vázquez, y su novio

Mía Cambiaso, hija de María Vázquez, dejó ver cómo vive sus jornadas en Miami junto a su pareja. Las imágenes reflejan momentos cotidianos que combinan descanso en la casa, paseos por la ciudad y tiempo en la playa. La propuesta muestra un estilo de vida relajado, marcado por rutinas simples y escenarios que se repiten entre la costa, las calles residenciales y la terraza de su casa.

Mía Cambiaso y su novio, Tomás Panelo en Miami

A través de sus redes sociales, la polista compartió una serie de imágenes que dejaron ver cómo vive sus días en Palm Beach, Miami. En la casa, las escenas se centran en la terraza con vista a un canal rodeado de embarcaciones y palmeras. Allí, la hija de la modelo se luce con un look total white con lentes de sol oscuros, apoyada en la baranda mientras disfruta del entorno.

Entre las fotos que compartió, se pudo ver que algunas de sus salidas son a cafés locales como Black Mouth Coffee. Allí disfrutan de desayunos con omelette de queso y palta con tazas de café. La imagen destacó los momentos de Mía Cambiaso junto a su novio, un día a día marcado por comidas simples y ambientes tranquilos, donde viven rutinas cargadas de compañerismo y complicidad.

Las tardes de Mía Cambiaso y su novio, Tomás Panelo en Miami

La playa ocupa un lugar destacado en la secuencia de imágenes. Tomás Panelo, el novio de la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, aparece entrando al agua con su perro, mientras ella toma sol en una reposera junto a la pileta del edificio. Más tarde, ambos se muestran tendidos en la arena, acompañados por su mascota. Las selfies de la joven en bikini y las fotos de su pareja corriendo con el perro cerca del mar completan un registro que combina descanso y actividades al aire libre.

Las tardes de Mía Cambiaso en Miami: Rutinas de entre casa y paseos

Las caminatas forman parte de la rutina diaria de Mía Cambiaso y Tomás Panelo. En varias de las imágenes que la joven posteó en sus redes se los ve paseando por calles residenciales con casas de estilo mediterráneo y jardines. También aparece en un sendero que baja hacia la costa, con vista al mar, reforzando la idea de recorridos simples que integran naturaleza y ciudad.

Las tardes de Mía Cambiaso y su novio, Tomás Panelo en Miami

Por la tarde, las imágenes muestran a la deportista con un atuendo de flores fucsias caminando entre arbustos con flores rosadas. La secuencia refleja cómo los paseos se extienden hasta el atardecer, con escenarios que combinan colores intensos y detalles naturales. El look de la joven de 23 años se destacó por su sencillez, con un vestido corto que acompañó con un cinto en color chocolate y sandalias sin taco, que completaron la escena.

Las salidas nocturnas de Mía Cambiaso y Tomás Panelo, su novio, se destacan entre las imágenes que compartió. La pareja aparece caminando por el muelle y la zona del puerto, acompañados por su perro. Las fotos incluyen puestos de feria iluminados y escenas de ambos abrazados disfrutando el paseo. La propuesta se integra con el resto de las actividades, mostrando un recorrido que combina ciudad y costa bajo las luces de Miami.

Las tardes de Mía Cambiaso y su novio, Tomás Panelo en Miami

Mía Cambiaso, la hija de María Vázquez, mostró los días que vivió con su novio en Miami, entre momentos en la casa, paseos nocturnos y playa. Las imágenes reflejan cómo se organizan sus jornadas en distintos escenarios, desde la terraza con vista al canal hasta caminatas por calles residenciales y recorridos por la zona costera. La rutina se completa con desayunos en cafés locales, tardes de sol junto al mar y recorridos nocturnos por el muelle.

VDV