Mía Cambiaso: entre el polo, su novio y la vida soñada en Palm Beach

Mía Cambiaso siempre mostró una inclinación por el polo, aunque en estos últimos años esa afinidad se profundizó aún más. A sus 23 años, la hija de Adolfo Cambiaso demuestra que le genética no es verso y que no por nada su padre es el inmenso Adolfo Cambiaso .

Feliz con su presente, la polista por estos días juega en Palm Beach, donde compite a la par de su padre y de sus hermanos. El sábado, luego de perder la final de la Outback Cup jugando con su novio, Tomás Panelo, fue fotografiada junto a Adolfo, su hermano Poroto Cambiaso y su mascota, todos en el palenque.

Mía Cambiaso, junto a su papá Adolfo y su novio, en su palenque, en Palm Beach.

El 2026 volvió a tener a Mía Cambiaso como protagonista en Palm Beach

Luego de llegar a la final del US Open y de compartir equipo con su padre Adolfo Cambiaso en la Outback Cup, torneo que es parte de un circuito de hasta 16 goles, Mía jugó para La Dolfina Catamount, que este sábado perdió la final en tiempo extra por 12 a 11. Y si bien su padre no pudo jugar la final, sí la acompañó en cancha su novio Tomás Panelo, de 26 años.

Tomás Panelo, el novio polista,de Mía Cambiaso que el sábado jugó con ella en lugar de Adolfo, su papá.

Mía tuvo en el 2025 “el mejor año" de su carrera, tal cual afirmó tras ganar su quinto Abierto Argentino Femenino en Palermo.

Poroto Cambiaso, hermano de Mía, junto a su papá Adolfo, en Palm Beach.

“Catamount 2026. Gracias”, escribió la heredera en su Instagram junto al emoji de un corazón. Allí compartió una serie de fotos de lo que fue la final, el consuelo de sus padres tras la derrota y varias imágenes de su mascota, una de ellas junto a su novio.