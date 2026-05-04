Telefé y El Trece se peleaban por ella, pero cumplió 40, rechazó todo y se retiró definitivamente: la nueva vida de Luciana González Costa

Durante años, Luciana González Costa fue uno de esos nombres más constantes en la televisión, especialmente en la era dorada de las telenovelas. Su presencia en ficciones exitosas la posicionó como una figura reconocida, con un camino que parecía destinado a seguir creciendo dentro del medio. Sin embargo, mientras su carrera avanzaba, empezó a gestarse una incomodidad que no podía ignorar.

Luciana González Costa

En una reciente entrevista con La Nación, Luciana González Costa decidió hablar sobre ese momento bisagra. El cambio no fue abrupto ni escandaloso, sino más bien silencioso. A medida que la industria mutaba y las ficciones comenzaban a perder terreno frente a otros formatos, entendió que el rumbo que estaba tomando la televisión no coincidía con sus intereses ni con su forma de entender la profesión.

El punto de quiebre en la carrera de Luciana González Costa

El punto de quiebre en la carrera de Luciana González Costa estuvo directamente relacionado con la transformación del medio. Las propuestas que comenzaron a llegar ya no tenían que ver con la actuación tradicional, sino con realities y formatos de alta exposición, algo que no encajaba con su perfil reservado. Aunque las oportunidades seguían existiendo, decidió rechazarlas todas.

En lugar de sostenerse en un circuito que ya no la representaba, Luciana González Costa empezó a prepararse en paralelo. Entre proyectos, invirtió tiempo en formarse y explorar otras posibilidades, con una mirada cada vez más enfocada en construir estabilidad.

Luciana González Costa

La nueva profesión de Luciana González Costa

El cambio definitivo llegó a partir de una decisión tan inesperada como valiente. Sin experiencia en ventas ni contactos en el rubro, Luciana González Costa se abrió paso en el mundo del real estate. Así comenzó un proceso de formación que incluyó distintos roles dentro del sector, desde la comercialización hasta el desarrollo de proyectos.

Hoy se desempeña dentro de una de las constructoras más importantes del país, donde logró consolidarse en un entorno completamente distinto al que conocía. Más allá de lo profesional, encontró en este nuevo camino una forma diferente de vincularse con las personas, acompañando decisiones que atraviesan lo emocional y lo cotidiano.

Luciana González Costa

El vínculo de Luciana González Costa con la actuación

A pesar de haberse alejado de la televisión, Luciana González Costa mantiene un vínculo con lo artístico. Con los años, esa faceta empezó a reaparecer de forma más íntima, a través de actividades que le permitieron reconectar con su esencia sin la presión de la exposición constante.

El teatro surge hoy como una posibilidad concreta para Luciana González Costa, no desde la urgencia ni la necesidad, sino desde el deseo. Instalada nuevamente cerca del circuito cultural, evalúa la idea de volver a los escenarios en un formato que le resulte más genuino y alineado con su presente.