Mica Viciconte mostró cómo renovó cuarto de su hijo, Luca Cubero: baulera, inspiración en Toy Story y muebles a tono

El pequeño Luca Cubero se convirtió en uno de los hijos de los famosos que es un verdadero mini influencer. Con apenas 4 años, el niño cautiva a miles de seguidores gracias al contenido diario que comparte su mamá. A través de su perfil, Mica Viciconte muestra con orgullo las ocurrencias, los juegos, la vestimenta y el crecimiento paso a paso de su hijo, transformándolo en el centro de atención de una gran comunidad. Recientemente, la influencer decidió dar un paso importante en la comodidad de su hogar al anunciar que renovó la habitación del pequeño. Para este cambio, la panelista se encargó de cuidar cada detalle del diseño, manteniendo la estética moderna, funcional y cálida que siempre caracterizó los espacios de su vivienda, logrando un balance perfecto entre juego y descanso.

Así quedó la habitación de Luca Cubero renovada: cama con baulera, muebles a tono y detalles de Toy Story

Los famosos no dudan en abrir las puertas de sus hogares, volviéndose unos expertos en el diseño de interior y en las apuestas de tendencias para la decoración. Es por eso que Mica Viciconte decidió mostrar cómo renovó el cuarto de su hijo, Luca Cubero. La transformación del espacio destaca por una perfecta optimización del lugar a través de un mobiliario inteligente y sofisticado. El gran foco de atención es la cama con baulera, un diseño funcional y moderno en madera clara que cuenta, entre otros espacios, con un sistema de apertura hacia arriba.

Además, la estructura suma practicidad en su parte inferior al incorporar amplios cajones deslizantes, pensados especialmente para maximizar el almacenamiento y mantener el orden diario sin romper con la armonía visual del ambiente. En composé con esta pieza central, se colocaron muebles a tono que unifican el estilo, incluyendo una mesa de luz minimalista y un elegante panel de televisión con listones verticales de madera que aporta textura y calidez a la pared principal.

La habitación de Luca Cubero renovada: cama con baulera

El nuevo ordenamiento también define espacios claros donde muestra los juguetes que tiene. Sobre la superficie de los muebles de madera se lucen figuras coleccionables muy queridas por el niño, destacando los coloridos detalles de Toy Story como el muñeco de Buzz Lightyear y la icónica pelota con la estrella roja de la película. Junto a estos personajes se aprecian otros elementos lúdicos como una réplica de dinosaurio y figuras de Mario Bros, convirtiendo el sector de guardado en un atractivo rincón de juegos expuesto.

A pesar de los grandes cambios en el equipamiento principal, la influencer decidió conservar elementos clave para resguardar la esencia original del espacio. Entre los detalles que se mantienen de la anterior habitación sobresale el imponente papel tapiz de animales con diseños de cebras y jirafas en la pared de la cabecera, un fondo de estética selvática que sigue siendo el sello distintivo del cuarto. Asimismo, el elegante respaldo de cama tapizado en tonos neutros y las luminarias colgantes de fibras naturales continúan presentes, logrando una transición perfecta que combina la frescura de lo nuevo con los recuerdos de siempre.

La habitación de Luca Cubero renovada: muebles a tono y detalles de Toy Story

El estilo nórdico: la tendencia en la habitación infantil que se mantiene

La decoración del cuarto de Luca Cubero se basa firmemente en el estilo nórdico, una corriente estética que prioriza la funcionalidad, luminosidad y calidez a través de líneas simples . Esta elección se consolidó como la nueva tendencia en el diseño de interiores infantiles porque promueve un ambiente de calma y concentración, alejándose de la sobreestimulación visual. El uso de maderas claras, textiles en tonos neutros y paredes que integran la naturaleza crea un refugio pacífico que acompaña el crecimiento del niño sin quedar obsoleto rápidamente, un factor clave para los padres modernos que buscan durabilidad.

A diferencia del resto de las habitaciones de niños famosos, que suelen caracterizarse por la opulencia, los colores estridentes o decoraciones temáticas excesivas y extravagantes, el espacio de Luca destaca por su minimalismo cálido. Mientras otros ambientes infantiles del espectáculo desbordan de lujos llamativos y juguetes plásticos a la vista, aquí se impone un equilibrio sofisticado, dandole más peso a una habitación de descanso, en lugar de convertirlo en el espacio de juegos.

La habitación de Luca Cubero

Mica Viciconte logró transformar el cuarto de Luca Cubero, demostrando cómo una cama con baulera y muebles a tono optimizan el espacio. Manteniendo su esencia, los tiernos detalles de Toy Story coronan una habitación perfecta que equilibra la funcionalidad moderna con la magia de la infancia.

A.E