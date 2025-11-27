Luciana Salazar habló de su romance con Luis Miguel: "Sí, estuve con él"

En una conversación íntima en +CARAS, Luciana Salazar decidió finalmente hablar de uno de los capítulos más comentados de su vida afectiva y romper años de silencio elegante. Frente a la pregunta directa de Héctor Maugeri, la modelo sonrió con una mezcla de pudor y sinceridad, como quien sabe que una verdad largamente guardada está a punto de salir a la luz.

“¿Estuviste con Luis Miguel?”, insistió él, con la franqueza que caracteriza sus entrevistas más recordadas. Luciana bajó la mirada por un segundo, respiró hondo y respondió: “Sí, estuve con él”. No buscaba impacto ni escándalo: simplemente eligió decirlo. “A mí no me gusta hablar de mi vida”, aclaró enseguida, reafirmando esa reserva casi histórica que siempre marcó su modo de atravesar la fama.

Luciana Salazar

Luciana Salazar y el romance que siempre flotó en el aire

Durante años, su nombre estuvo ligado al del cantante en rumores que ella nunca confirmó. Cada viaje, cada aparición pública y cada gesto alimentaron versiones ajenas, construidas por terceros. Luciana Salazar contó que aquel vínculo se desarrolló en un clima de discreción absoluta, como un acuerdo tácito entre dos personas que ya estaban acostumbradas a convivir con la mirada del mundo sobre ellos.

No ofreció fechas, ni ciudades, ni escenas precisas. Prefirió ubicar esa relación en el territorio de los recuerdos íntimos, lejos de la cronología pública. Habló de juventud, de magnetismo y de una conexión que, aunque breve, dejó una marca que todavía reconoce con ternura.

Luciana Salazar y su forma de resguardar a los seres queridos

Durante la entrevista, la modelo explicó que siempre fue muy cuidadosa al decidir qué historias hacer públicas. No es alguien que exponga parejas ocasionales ni vínculos pasajeros. Para ella, hablar implica compromiso emocional. Por eso su confirmación impactó incluso a quienes la conocen bien.

Luciana Salazar afirmó que su vida sentimental se mueve entre la intensidad emocional y la prudencia consciente, un equilibrio que la ayuda a vivir sus romances sin la necesidad de validación externa. “Soy complicada para hacer públicos mis afectos”, suele decir, y cada palabra lo confirma.

Luciana Salazar en +CARAS

Finalmente, la actriz admitió que hablar ahora tiene otro sentido. No lo hace para sumar detalles ni alimentar morbo, sino para poner verdad donde durante años hubo interpretaciones ajenas. Lo dijo sin grandilocuencias, sin buscar titulares y sin necesidad de justificar nada. Lo dijo porque la pregunta fue directa y porque, esta vez, la sinceridad le ganó al silencio.