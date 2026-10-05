Palito Ortega contó la insólita anécdota que vivió con Charly García y terminó en una mediación: “Comenzamos peleando”

En una charla a fondo que refleja la cercanía y el afecto genuino que construyeron con el correr de los años, Palito Ortega visitó los estudios de Radio Mitre para repasar los momentos más destacados y desconocidos de su amistad con Charly García. El tucumano contó que tuvo chispazos judiciales, una intervención legal inesperada, un año entero de convivencia puertas adentro en Luján y las anécdotas más insólitas que lo une al referente del rock nacional.

Palito Ortega pasó por Radio Mitre y contó anécdotas con Charly García

Palito Ortega y Charly García: Un arranque con chispazos y una demanda judicial

La relación entre Palito Ortega y Charly García no empezó precisamente con un abrazo de buenos amigos. En una charla con Radio Mitre, el cantante repasó los inicios de su vínculo con su colega y sorprendió al revelar cómo se cruzaron los caminos de ambos. “Con Charly empecé la relación peleando. Que creo que es la mejor manera de empezar con Charly”.

El motivo inicial estuvo ligado a declaraciones públicas que el autor del disco "Say No More" hizo en un momento determinado. Según relató, Charly le dedicó algunas críticas en la prensa que motivaron la intervención de su entonces representante legal. “Él hace unas declaraciones en un momento y me pega un poco. Y un abogado que yo tenía en ese momento le metió una demanda”, recordó el cantante sobre aquel paso administrativo que rápidamente adquirió una dinámica mediática compleja.

Lejos de escalar en los tribunales de la manera tradicional, el conflicto judicial derivó en el clásico formato de cobertura periodística y posterior encuentro cara a cara. Palito recordó cómo terminaba habitualmente ese tipo de litigios en los medios de la época: “Terminó como siempre esos juicios retractándose en una página donde le dedican cuatro páginas para criticarte y después un chiquito así con un pido disculpas”.

Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió en los pasillos judiciales, durante la instancia formal del acuerdo. Palito recordó: "En la audiencia de conciliación entra Charly y dice: 'Bueno, no peleemos más". Así las diferencias quedaron saldadas al instante con un gesto de complicidad.

El día que Palito Ortega se convirtió en su responsable legal

Aquel acercamiento fortuito sentó las bases de una amistad profunda que se consolidó en los momentos más delicados de la vida de Charly García. El músico atravesaba un periodo complejo de salud cuando Palito Ortega decidió visitarlo en el centro médico, una escena que marcó un antes y un después en el vínculo afectivo entre ambos. “En un momento determinado, él estaba pasando por una situación difícil. Yo lo voy a visitar al sanatorio. Entro y se incorpora. Él estaba en la cama y me abraza. Y me dice al oído: 'Por favor, sácame de aquí, sácame de aquí. Sácame de aquí'”.

Ante semejante súplica, la respuesta solidaria no tardó en llegar, aunque implicó asumir un compromiso formal ante la justicia que requirió trámites estrictos. Palito le prometió llevarlo a su propiedad en Luján para que continuara con su recuperación en un entorno más tranquilo. Aquella decisión derivó en una escena formal e impactante frente a la magistrada a cargo de la causa: “Vino la jueza, porque esos casos se judicializan siempre. Viene la jueza y me dice: '¿Usted se va a hacer responsable?'. Y digo: 'Bueno, señora, sí'. '¿Usted está seguro?'. 'Sí, señora'. Y me lleva a firmar un documento de responsabilidad que yo me hacía responsable de la vida.

Palito Ortega y Charly García: La convivencia en Luján y las madrugadas de música clásica

Tras la firma judicial, ambos se instalaron en la localidad bonaerense, donde compartieron un año entero de convivencia y cuidados permanentes. La rutina requería estar alerta de manera constante durante las horas de la madrugada, un periodo en el que el músico solía despertarse desorientado. “Era una situación de estar atento toda la noche porque cada dos o tres horas por ahí se despiertan pidiendo cosas, es muy difícil esa situación. Estaba atento y en realidad curiosamente él perdía un poco la noción de dónde está y entonces gritaba y todo”.

Ante esos momentos de confusión, la voz del tucumano funcionaba como un ancla de tranquilidad para calmarlo en plena noche. “Y él reconocía mi voz dentro de todo", dijo. Gracias a la paciencia y al entorno de contención, el proceso de mejoría comenzó a dar frutos al cabo de pocos meses.

Palito Ortega se convirtió en el responsable legal de Charly García

Un pilar fundamental de aquel periodo fue la presencia del estudio de grabación en la propiedad, que se convirtió en el refugio creativo de Charly a cualquier hora del día o de la noche. “Fue fundamental que yo tenía allí mi estudio de grabaciones. A cualquier hora, donde si se despertaba a las dos, tres de la mañana, decía 'vamos al estudio, vamos al estudio'”.

En esas sesiones nocturnas, el autor sorprendía a todos al desplegar un repertorio vinculado a sus años de formación académica infantil. “Yo nunca, de verdad, nunca había escuchado tanta música clásica como en esa oportunidad. Toda la música clásica que él tocaba, porque él tenía una formación: a los 12 años ya lo querían llevar a Europa, a ofrecer conciertos de música clásica. Un talento, sí”.

La dinámica creativa incluía además momentos de improvisación donde el artista intervenía las melodías con letras espontáneas antes de regresar a descansar. “Improvisaba letras sobre alguna melodía clásica y cantaba y le ponía letras. Y yo me sentaba en el control una hora, una hora y media, y cuando veía que ya se estaba aflojando así, iba, lo buscaba otra vez y lo llevaba para que siga durmiendo. Fue un año de una experiencia casi diría increíble”.

Palito Ortega y Charly García: La insólita propuesta de dar un concierto sorpresa frente a la Basílica

Entre las tantas vivencias de aquella etapa de recuperación, Palito Ortega recordó una anécdota que refleja el humor y la chispa del músico a medida que avanzaba su mejoría. Mientras daban una vuelta por la ciudad y pasaban frente al emblemático templo, el tucumano le propuso realizar un show totalmente inesperado.

“En un momento yo lo llevo a la ciudad a comer algo y pasamos frente a la basílica. Y le digo: 'Mirá, Charly, gracias a Dios te estás recuperando, ahora contento, totalmente recuperado, el primer concierto tuyo, yo te había armado un escenario en la puerta de la basílica y vas a cantar, no vamos a avisarle a nadie. Y de repente Luján se tiene que despertar porque yo quiero que a las 7:30 de la mañana tenga que estar cantando'”, relató el cantante entre risas sobre esa ocurrencia.

Charly García pasó bastante tiempo en la casa de Palito Ortega en Luján

La reacción de Charly ante semejante madrugón musical no tardó en llegar, dejando una postal tan divertida como fiel a su estilo. “Y me mira Charly con cara de asustado y me dice: '¿Y por qué no a las 7:30 de la tarde?'”, cerró Palito Ortega al rememorar aquel tierno instante que coronó una convivencia inolvidable y una amistad que se extendió durante décadas.