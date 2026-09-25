Charly García salió a comer con amigos y no perdió ni un poco de rock: los videos del almuerzo

Charly García volvió a ser noticia, aunque esta vez no por un lanzamiento musical ni por una presentación sobre los escenarios. El reconocido músico tuvo una inesperada aparición en redes sociales luego de que se conocieran imágenes de un almuerzo que compartió con amigos en un restaurante de la ciudad de Buenos Aires. Como suele ocurrir cada vez que el artista aparece públicamente, su presencia no pasó inadvertida y rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores.

Charly García causó furor al romper una norma en un restaurante

Charly García almorzó el viernes en un restaurante de Colegiales, llegó acompañado por amigos para disfrutar de una comida y fue recibido con especial atención por parte de los responsables del establecimiento, quienes aprovecharon la ocasión para regalarle algunos detalles que asombraron a todos los fanáticos del artista.

Charly García//Instagram

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el look elegido por el músico para la ocasión. El músico se presentó con un buzo de Prince, una elección que rápidamente quedó registrada en las fotos compartidas por el restaurante. El vínculo del artista argentino con la música internacional y sus particulares elecciones de estilo volvieron a quedar reflejados en una imagen que no tardó en circular por distintas plataformas.

Pero hubo otro detalle que rápidamente se convirtió en protagonista. Durante su estadía en el establecimiento, Charly fue fotografiado mientras fumaba en el interior del lugar. Ante esa situación, los responsables del restaurante decidieron hacer una excepción a las normas habituales y colocaron un cartel especialmente dedicado al músico. “Prohibido fumar, excepto Charly García”, podía leerse en el curioso aviso.

Charly García recibió un menú con un toque especial

La comida que eligió Charly García para almorzar con sus amigos se llevó todas las miradas por su particular envoltorio. A la hora de comer, el músico eligió un clásico: hamburguesa acompañada con papas rústicas. Desde la cocina decidieron aprovechar el pedido para darle una sorpresa.

Charly García//Instagram

Cuando llegó el pedido sobre la mesa, la hamburguesa estaba envuelta de un papel metálico y estaba escrito el mensaje “Say No More”, la clásica frase del artista. Las fotografías circularon por todas las redes sociales y las interacciones entre los internautas no tardaron en llegar.

Algunos seguidores halagaron a Charly García y comentaron: “El más grande”, “La vanguardia es así”, “Fotón”, “Te amamos Charly”. Otros destacaron el carisma y la personalidad del artista, mientras que varios celebraron el gesto del restaurante y la referencia a “Say No More”.

Charly García recibió su hamburguesa con la frase Say No More//Instagram

La aparición también volvió a mostrar el impacto que genera Charly García incluso en situaciones alejadas de los escenarios. A sus 74 años, el músico continúa despertando atención cada vez que aparece en público, y una simple salida a comer con amigos puede convertirse, en cuestión de horas, en una escena comentada por miles de personas.