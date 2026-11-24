En agosto de 2011, Oriana Sabatini estaba a punto de cumplir 15 años y sus padres, Catherine Fulop y Ova Sabatini, decidieron sorprenderla con una experiencia especial. Junto a su hermana menor, Tiziana, viajaron hasta la emblemática Isla de CARAS, en Angra dos Reis, Brasil, para disfrutar de unos días en familia y protagonizar una producción fotográfica exclusiva para la revista.

Oriana Sabatini celebró sus 15 años es la isla CARAS

Lejos de tratarse de la tradicional fiesta de cumpleaños, aquella escapada funcionó como un anticipo íntimo de una fecha muy importante para la familia. Entre paisajes paradisíacos, momentos compartidos y una celebración especial, la joven tuvo su propia experiencia de 15 en uno de los escenarios más recordados de la historia de CARAS.

La mini celebración de Oriana Sabatini en la emblemática Isla de CARAS

La elección del destino para el cumpleaño de Oriana Sabatini no fue casual. Durante años, la Isla de CARAS fue uno de los lugares más emblemáticos del verano sudamericano. Ubicada en el archipiélago de Angra dos Reis, en Brasil, se convirtió en un refugio exclusivo y en escenario de numerosas producciones fotográficas de la revista, por donde pasaron importantes figuras del espectáculo nacional e internacional.

La mini celebración de Oriana Sabatini en la emblemática Isla de CARAS

En ese contexto, la joven tuvo su propio capítulo en la historia del lugar. La producción de agosto de 2011 reunió a Catherine, Ova y Tiziana en una escapada que combinó descanso, fotografías y pequeños momentos de celebración. El champagne y el sushi formaron parte de los detalles de aquella experiencia, que tuvo como protagonista a la adolescente y como marco las aguas cristalinas y las playas de la isla.

La foto histórica de Oriana Sabatini junto a Catherine Fulop, Ova y Tiziana

Más allá de las imágenes de la producción, el viaje tuvo un significado especial para Catherine Fulop. En una entrevista con CARAS, la actriz recordó la experiencia como una oportunidad para compartir tiempo con su familia en una etapa muy movilizante: "Fue un regalo de 15 anticipado. Estuvo relindo y necesitábamos hacer algo los cuatro", contó sobre aquellos días en Brasil.

La foto histórica de Oriana Sabatini junto a Catherine Fulop, Ova y Tiziana

La actriz también habló de los preparativos para el cumpleaños y de la emoción que le generaba reunir fotografías familiares para el video que acompañaría la celebración: "Estamos todos muy movilizados porque es hacer un recuento de 15 años juntos, 15 años de tener un hijo, donde empezamos a ser papás, vino una hermana", expresó.

La verdadera fiesta de 15 de Oriana Sabatini fue en el Sheraton de Pilar

El anticipo en la Isla de CARAS tuvo su continuación pocos días después, cuando Oriana Sabatini celebró sus 15 años con una fiesta tradicional en Argentina. El 20 de agosto de 2011, la familia organizó un festejo para alrededor de 300 invitados en el Hotel Sheraton de Pilar, con la presencia de familiares y amigos.

La verdadera fiesta de 15 de Oriana Sabatini fue en el Sheraton de Pilar

Entre los asistentes estuvo Gabriela Sabatini, tía de la cumpleañera, que acompañó a la joven en una noche especial. De esta manera, Oriana Sabatini tuvo dos celebraciones diferentes: primero, una escapada íntima junto a sus padres y su hermana en uno de los destinos más emblemáticos de CARAS; después, una gran fiesta rodeada de sus seres queridos.