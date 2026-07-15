Mirtha Legrand festejó el triunfo de La Selección junto a Teté Coustarot y amigos

A tono con el espíritu mundialista que reina entre los argentinos y fanáticos de la Selección argentina, Mirtha Legrand logró transformar su clásico té de los domingos en un festejo único. La conductora de los almuerzos más icónicos de la televisión celebró el triunfo de la Scaloneta sobre Suiza no solo con una mesa decorada con los colores patrios, sino también con una torta con forma de pelota en celeste y blanco y una estampita muy especial.

"Santa Mirtha, patrona de la Selección", anunciaba el cartel que acompañaba la gran torta realizada por la pastelera Deisy Rodríguez, que mostraba la figura de la conductora convertida en una verdadera cábala futbolera. Según trascendió, la propuesta para el té de Mirtha tuvo que ver con una de las preguntas que ella suele hacerles a sus invitados: "¿Con qué me van a sorprender?".

Mirtha Legrand

La merienda de Mirtha Legrand para festejar el pase a semifinales

Así fue como, el domingo 12, la pasión y la alegría que genera el equipo liderado por Lionel Messi se llevaron el protagonismo del encuentro. Además de la exquisita torta, el festejo, que se conoció a través de las redes sociales, incluyó banderines con los colores argentinos para celebrar la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026. Entre los amigos que participaron de la tarde estuvieron Dany Mañas, María Teresa Villarroel, Alejandro Veroutis, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina.

Consultada sobre los memes y videos mundialistas que circulan con su imagen, Mirtha Legrand admitió que los disfruta: "¡Me hacen gracia, me divierten!", dijo. También reveló que vive cada partido con muchísima intensidad y que lloró de emoción tras el dramático desenlace del cruce entre Argentina y Egipto.

Así festejó Mirtha Legrand el triunfo de Argentina contra Suiza.

Apenas terminó el partido, la conductora contó que se comunicó con Celia, la mamá de Lionel Messi, para felicitarla. "Estaba llorando ella también de emoción", aseguró Mirtha, quien una vez más impactó con su elegancia durante la tradicional merienda con sus amigos.