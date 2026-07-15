Lionel Messi y Antonela Roccuzzo formaron la relación de amor más fuerte y establecida del mundo del fútbol internacional. Su historia de amor, a diferencia de las típicas uniones de celebridades que surgen bajo las luces la fama internacional, se forjó en la infancia, la inocencia y las calles de Rosario, la ciudad santafesina que los vio nacer y crecer. Con el paso del tiempo, y la consolidación de una familia de cinco que viaja por el mundo, ambos se volvieron un testimonio de lealtad, resistencia al cambio abrupto y un anclaje emocional absoluto que permanece inalterable a pesar del éxito descomunal, la riqueza y la exposición mediática global. Sus postales, que siguen apareciendo en sus redes sociales, crean una cronología de su amor y del crecimiento que ambos tuvieron de manera individual y en conjunto.

Las fotos que resumen el amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Las fotos que resumen el amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo desde la adolescencia hasta hoy

La historia de amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo comienza cuando ellos eran apenas unos niños vecinos del barrio. El futuro astro deslumbraba a todos con una pelota en los pies en las categorías infantiles de Newell's Old Boys, después de haber tenido un comienzo en el club del barrio con uno de los familiares de Roccuzzo. Por su parte, la futura primera dama del deporte era la hija de los dueños de una conocida cadena de supermercados locales, y vivía bajo la protección y el amor de su familia.

Fue Lucas Scaglia, primo hermano de Antonela y compañero de equipo de Leo, quien los unió en unas vacaciones de verano. El pequeño futbolista coincidió con ella y quedó completamente deslumbrado por su presencia. A partir de ese instante inicial, se activó el gran sueño de Messi, quien no solo anhelaba convertirse en el mejor jugador del planeta, sino también en el compañero de vida de aquella niña de ojos expresivos. De hecho, en su preadolescencia, un Leo profundamente enamorado le escribía cartas manuscritas donde le aseguraba con total convicción que, cuando crecieran, ella sería su novia.

Las fotos que resumen el amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Las fotos que resumen el amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Sin embargo, la carrera profesional de Messi hizo que él y su familia tomaran la decisión de mudarse a España, en el 2000, para dar sus primeros pasos en el club catalán. Esto interrumpió el contacto cotidiano, lo que los llevó a pasar una adolescencia separados. Antonela se mantuvo en su vida escolar, practicaba gimnasia rítmica y comenzaba a estudiar odontología en la universidad local. La separación parecía definitiva, pero los hilos del destino volvieron a cruzarlos de la manera más inesperada y dolorosa en el año 2005. Una tragedia golpeó el entorno de la joven cuando su mejor amiga falleció en un trágico accidente automovilístico. Al enterarse de la devastadora noticia, Messi no dudó en subirse a un avión para regresar de inmediato a Argentina, protagonizando un emotivo reencuentro en el funeral.

Leo se volvió el consuelo más importante para Antonela y, a partir de ese doloroso episodio, creció la relación de una manera privada y sólida, operando inicialmente a la distancia. Los viajes constantes del futbolista a Rosario y las llamadas internacionales telefónicas mantuvieron encendida la llama del noviazgo, que se manejó bajo un estricto hermetismo durante varios años. La confirmación pública del romance llegó antes del Mundial de Sudáfrica 2010, consolidando el noviazgo ante los ojos del mundo entero. En aquellos años, Roccuzzo decidió armar las valijas y mudarse al exterior para instalarse definitivamente en Barcelona junto al amor de su vida. La adaptación mutua a un nuevo país fortaleció la complicidad de la pareja, transformando el hogar catalán en el refugio perfecto frente a la creciente presión mediática que rodeaba la carrera deportiva del astro.

Las fotos que resumen el amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Las fotos que resumen el amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La convivencia le permitió a la relación volverse cada vez más fuerte, y los sellos que terminaron de cerrar su historia juntos vino de la mano del sueño cumplido de expandir a la familia. El nacimiento de sus hijos marcó las etapas más luminosas de su cotidianidad, y, a pesar del bajo perfil que siempre buscaron manejar, los convirtió en el centro de conversación de los medios de comunicación y sus fanáticos. El primogénito llegó en noviembre de 2012, Thiago, y transformó por completo la perspectiva de Leo sobre el éxito y el fracaso. Posteriormente, en septiembre de 2015, nació Mateo, aportando una dosis extra de carisma y travesuras a la rutina familiar.

Con sus dos primeros hijos en la etapa de la infancia, Messi y Roccuzzo decidieron dar el sí definitivo a esta historia de amor que venía creciendo desde que eran unos niños. La gran boda se realizó el 30 de junio del 2017, en su Rosario natal. La denominada boda del siglo reunió a grandes estrellas del fútbol internacional y amigos de la infancia en un evento que conmovió a todos. Tras celebrar esta unión, en presencia de sus dos menores, en marzo del 2018, se completó el clan con el nacimiento de Ciro, el menor y broche de oro de la familia. Los tres niños se convirtieron en el motor absoluto de la vida de la pareja, creciendo bajo un entorno donde la humildad y los valores familiares primaban por encima de los lujos superfluos.

Las fotos que resumen el amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Las fotos que resumen el amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Su relación no solo les permitió forjar una familia unida, compañera y compinche en todos sus proyectos. Sino que también los ayudó a vivir un crecimiento laboral individual, basado en el apoyo incondicional del otro. Mientras Lionel Messi coleccionaba Balones de Oro, Champions Leagues y rompía récords históricos de goles, Antonela Roccuzzo supo construir su propia identidad profesional, transformándose en una influyente empresaria del mundo de la moda, colaborando con marcas internacionales, lanzando líneas de calzado y convirtiéndose en un ícono de estilo global en las redes sociales, demostrando una enorme capacidad para gestionar proyectos independientes sin perder de vista la crianza de sus hijos.

En la actualidad, la pareja celebra su amor a través de postales familiares y momentos importantes del futbol que viven alrededor del mundo. Antonela y los niños sufrieron en carne propia las duras críticas y las finales perdidas con la Selección Argentina, siendo el abrazo contenedor en las noches de frustración. De igual manera, fueron los primeros en saltar a la cancha para festejar la consagración en la Copa América de Brasil, la Finalissima en Londres, la Copa América y, por supuesto, la gloriosa conquista en el Mundial de Qatar 2022.

Las fotos que resumen el amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Las fotos que resumen el amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Familia, fútbol, moda y amor. Las fotos que siguen estando en las redes sociales de la pareja, y que crean una cronología de su crecimiento, resumen el amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo desde la adolescencia hasta hoy, marcado por la presencia de sus hijos, el acompañamiento en momentos importantes y los pequeños detalles en la intimidad que siguen haciendo crecer el sentimiento.

A.E