Claudio Cosano reveló el secreto detrás de los vestidos perfectos de Mirtha Legrand: "Tengo un maniquí hecho con su cuerpo"

Con más de 30 años en la moda argentina, Claudio Cosano se consolidó como uno de los diseñadores más reconocidos y respetados del país. En una charla exclusiva con Marcelo Polino en Caras Glam, el artista no sólo repasó sus inicios sino que también reveló detalles inéditos sobre el proceso de creación de los looks de la emblemática Mirtha Legrand, a quien vistió durante más de tres décadas, convirtiéndose en el artífice del estilo impecable de la icónica reina de los almuerzos.

Claudio Cosano contó cómo viste a Mirtha Legrand

Claudio Cosano comenzó su carrera desde abajo, aprendiendo cada puntada en un humilde taller de costura donde descubrió su pasión por diseñar. En 1993 presentó su primera colección y desde entonces levantó un imperio de alta costura. Su atelier en Recoleta es hoy un símbolo de elegancia, frecuentado por las figuras más destacadas de la escena artística y social argentina.

Claudio Cosano en Caras TV

Sobre su relación con Mirtha Legrand, el diseñador confesó con emoción: "Tengo la suerte de tener a la reina de la televisión que a ella nunca la critican, reina madre, La Chiqui. Hace más de 30 años que la visto. Ya perdí la cuenta de los vestidos que le he hecho, porque se lo hago especialmente a ella".

El proceso de creación de cada vestido para la conductora es meticuloso y personalizado. Claudio Cosano contó cómo hace para confeccionar los atuendos que usa la reina de los almuerzos. "Yo tengo un maniquí que me lo hice con el cuerpo de La Chiqui que únicamente mi hermano y yo somos los únicos autorizados, para no molestarla y probarle cinco vestidos y tenerla dos horas paradas", explicó.

En lugar de hacerle probar varios modelos, el panelista de la Jaula de la moda prefiere llevarle los modelos directamente al domicilio de Mirtha Legrand. "Le llevo los vestidos terminados, los calzó y si hay que hacer alguna corrección se lo hago", dijo y agregó: "Ella se queda impactada y me dice ‘Pero Claudio hasta el ruedo’ y si Chiqui tengo tu maniquí".

Claudio Cosano pasó por Caras Glam en Caras TV

Además, Cosano sostuvo que siempre va él personalmente. "Yo por ahí voy a las 9 de la noche y ella está siempre me está esperando arreglada, nunca la vas a ver en comisión…Siempre está divina, peinada, maquillada o con sus anteojos, ella es coqueta de la noche a la mañana", relató.

La relación que el diseñador tiene con Mirtha Legrand es muy cercana y la conductora no tiene duda en dar sus sinceras opiniones respecto a los trabajas. "Conmigo tiene confianza, así como me ha dicho que le gusta, también me ha dicho que no le gusta. Me pasó al principio cuando no la conocía tanto, llevaba lo mejor de mí y bueno, hubo un par de vestidos que han vuelto", reveló ante Marcelo Polino.

Claudio Cosano habló sobre las preferencias de Mirtha Legrand

Durante su entrevista en Caras Glam, Claudio Cosano reveló una de las preferencias que tiene Mirtha Legrand a la hora de elegir su outfit. "Creo que es la única mujer a la que todos los colores le quedan espectaculares, pero hay tres o cuatro colores que no le gustan por ejemplo el chocolate. Una vez le llevé un traje chocolate y así como fue, volvió", confesó.

Claudio Cosano

También, el especialista en moda recordó como la reina de los almuerzos empezó a usar pantalones y expuso: "Se quebró un tobillo y entonces no podía caminar y surgió la idea mía de usar pantalón y le dije Chiqui te va a tapar el yeso y todo y una vez que los probó no se lo sacó más, se enamoró".

Para el diseñador, vestir a la diva no solo es un privilegio, sino un placer que refleja el amor y dedicación que ambos tienen por la moda. "Lo de ella no es una postura es natural, es así. Le gusta estar coqueta siempre", afirmó y expresó: "Es la mujer más elegante y la verdad para mi es un placer vestirla".

En su entrevista con Caras Glam, Claudio Cosano reveló detalles inéditos sobre el detrás de escena del glamour de Mirtha Legrand. El diseñador compartió anécdotas y secretos que muestran la dedicación y el esfuerzo que hay detrás de cada uno de sus looks. Sus palabras permitieron a los espectadores conocer una faceta más íntima de la icónica conductora.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini