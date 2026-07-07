Mirtha Legrand hace gala de su estilo con su nuevo look: pañuelo, tapado y uñas de color

Mirtha Legrand vuelve a ser el centro de todas las miradas, no solo por su incuestionable carisma, sino por su capacidad para adaptar las tendencias a su propio ADN estilístico. En una reciente reunión social posteada en las redes sociales de Teté Coustarot, la conductora deslumbró con un conjunto que equilibra a la perfección el clasicismo que la caracteriza con detalles actuales que marcan la diferencia.

Mirtha Legrand sorprendió con un nuevo look.



Mirtha Legrand y la evolución de la moda

El protagonista indiscutible de su apuesta es un tapado en tono crema, una pieza de sastrería que aporta luz al rostro y una sensación de pulcritud inmediata. Este abrigo, de líneas depuradas y corte favorecedor, funciona como el lienzo ideal para integrar accesorios que elevan el conjunto a un nivel superior. El pañuelo anudado al cuello no solo cumple una función estética, sino que inyecta una dosis de color vibrante y dinamismo al outfit, rompiendo con la sobriedad del abrigo.

La elección de los accesorios no es casual, ya que Mirtha Legrand entiende mejor que nadie que el éxito de un look invernal reside en los detalles. Al combinar texturas suaves con elementos cromáticos, logra un equilibrio visual que resulta tan cómodo como sofisticado para disfrutar de una tarde de té junto a sus amigos.

Mirtha Legrand en las clásicas meriendas de los domingos.



La conductora nunca teme arriesgar y, con el paso de los años, ha consolidado un repertorio que sorprende a su audiencia de manera recurrente. Hace apenas un tiempo, la diva causó sensación al apostar por una boina, un accesorio que aportó un aire europeo y chic a su impronta habitual. En aquel entonces, también destacó al optar por una combinación de falda y blusa, demostrando su versatilidad para transitar desde la formalidad extrema hasta elecciones con una impronta mucho más relajada y moderna.

Estos cambios constantes en su armario confirman que Mirtha posee una visión aguda sobre las tendencias, seleccionando solo aquello que resuena con su personalidad. Su habilidad para reinventarse sin perder la esencia es, sin duda, el mayor secreto de su vigencia en el mundo de la moda nacional.

Hace poco Mirtha Legrand sorprendió con un outfit de pollera y blusa.



Los detalles que marcan el estilo de Mirtha Legrand

Más allá de las prendas principales, la conductora presta atención a los pequeños elementos que definen a una verdadera conocedora de la moda. En esta ocasión, llamó especialmente la atención la elección de sus uñas, que lucen un tono llamativo, logrando un contraste audaz con el resto del estilismo. Este detalle revela su intención de mantenerse vigente y conectada con las tendencias actuales, sin perder jamás su sello personal.

El posteo realizado por Teté Coustarot en sus redes sociales permitió a los seguidores de la "Chiqui" apreciar este despliegue de estilo en un contexto distendido. Los comentarios no tardaron en llegar y, como era de esperarse, la respuesta de la audiencia resultó sumamente positiva, celebrando no solo su impecable imagen sino también su vitalidad constante.

Mirtha Legrand recibió elogios en el posteo.

Mirtha Legrand demuestra, una vez más, que la moda es una herramienta de expresión personal que se perfecciona con los años. Su capacidad para lucir accesorios clave y mantener una estética cuidada en cualquier ocasión es una lección de estilo para quienes la siguen de cerca. A través de este nuevo look, confirma que sigue siendo la máxima referente de elegancia en el país, inspirando a generaciones con su impronta inigualable.

Cada aparición pública de la diva es una oportunidad para analizar su evolución estética, que siempre se mantiene fiel a su elegancia natural. Sin lugar a dudas, este invierno, Mirtha Legrand vuelve a consolidarse como la reina indiscutible del buen vestir, enseñándonos que la clave radica en los detalles y en la seguridad con la que se lucen las prendas elegidas.