Mirtha Legrand reveló cómo se sintió con los memes que protagonizó ante el partido contra Egipto

Tras la clasificación de la selección nacional a cuartos de final de la Copa Mundial FIFA2026, Mirtha Legrand se volvió protagonista en redes sociales, ya que los internautas eligieron la figura de la diva para celebrar la victoria de Argentina ante Egipto. Lejos de ofenderse, la conductora sorprendió con su opinión.

Meme de Mirtha Legrand//Instagram

Mirtha Legrand habló sobre los memes

La Scaloneta le ganó al equipo africano en un partido para el infarto, comenzó perdiendo 2-0 . A partir de los 79 minutos, la historia fue otra y Argentina dio vuelta el partido ganando 3-2 con goles de: Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. La emoción se hizo presente no sólo en el estadio, sino en las redes sociales, los hinchas festejaron con emotivos mensajes y con los clásicos memes, siendo los más replicados los que tenían como símbolo a Mirtha Legrand peleando con Cleopatra y Tutankamón.

Meme de Mirtha Legrand//Instagram

En una entrevista telefónica con TN, La Chiqui no dudó en referirse a los contenidos que circularon por Instagram, TikTok, X y Facebook que la tuvieron como protagonistas de la celebración con imágenes muy creativas hechas con inteligencia artificial que remontaban a la diva enfrentada con figuras épicas de Egipto. "Sí, sí, vi muchos memes que me hicieron y me causan mucha gracia”, dijo.

Asimismo, la reina de los almuerzos se mostró bien informada y al tanto de las publicaciones. “No los vi a todos pero sé que estoy con Cleopatra y Tutankamón; todo eso me hace gracia. Lo importante es que nos ha unido bastante a los argentinos este campeonato. Miro todos los partidos completos y me encanta", reveló.

Meme de Mirtha Legrand//Instagram

Mirtha Legrand llamó a la mamá de Lionel Messi

Durante la entrevista, Mirtha Legrand vivió el cruce de Argentina versus Egipto, como todos los hinchas con el corazón en la boca y declaró con sinceridad: "Yo cuando estoy muy emocionada así, muy alegre, muy contenta, muy feliz con lo que ha sucedido, lloro de emoción. Y esta vez lloré".

En otra parte de la nota, la conductora contó que apenas terminó el partido llamó a Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi. "Hablé por teléfono con Celia y la felicité. Nos queremos mucho. Al final del partido terminé llorando. Messi es un genio y nació para esto. Voy a confesar que lloré con las lágrimas de Messi. Me daba pena que tuvieran que volver a Buenos Aires; lloré por ellos", confesó.

Si bien, Legrand es muy futbolera reveló que no tiene rituales a la hora de ver los partidos: "No tengo cábalas y no soy una experta en fútbol pero los 10 minutos finales fueron fabulosos. Con el penal de Messi sufrí muchísimo y creo que él también lo sufrió. Eso se lo comenté a la mamá por teléfono".

Mirtha Legrand//Instagram

En este sentido, la diva comentó su agrado por tener a Lionel Messi en sus almuerzos. "Siempre lo invito a Messi a la mesa pero no quiere porque es tímido. Le voy a presentar la idea a Nacho (Viale, su nieto) de tener a toda la Selección en la mesa. Mi hija, Marcela, está en Atlanta y me dice que la gente no se quiere ir del estadio. Es increíble lo que está pasando", indicó. Por último, la diva cerró: "Vi a la gente en el Obelisco pero no miré mucho porque estaba haciendo gimnasia. Los tengo que dejar porque sigo haciendo gimnasia, gracias por la comunicación".

Sin lugar a dudas el martes fue un día especial para todos los argentinos, pero más para Mirtha Legrand que no sólo celebró la victoria de la selección, sino que se convirtió en símbolo de los festejos por redes sociales. Las imágenes humorísticas que surgieron al concluirse la clasificación de Argentina a cuartos de final del Mundial 2026 se hicieron ecos en la web en pocos minutos.