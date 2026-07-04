Ángel de Brito decidió compartir el antes y después de la increíble remodelación que realizó en su casa. Lejos de las noticias de la farándula argentina y de las polémicas, el periodista causó revuelo con la decoración que eligió para su hogar. Además, mostró su lado desconocido: su pasión por refaccionar espacios y darle personalidad.

Diseño moderno, cocina funcional y muebles en tendencia: así quedó la casa de Ángel de Brito

Ángel de Brito abrió las puertas de su hogar y sorprendió al mostrar el increíble cambio que logró luego de una remodelación integral. A través de un recorrido por la propiedad, el comunicador dejó ver cómo transformó por completo los ambientes, apostando por una estética contemporánea, líneas limpias y una decoración cálida que combina funcionalidad con diseño.

Ángel de Brito mostró el antes y el después de su casa, que remodeló por completo

Las imágenes del "antes y después" reflejan un cambio radical. Lo que anteriormente era un espacio en plena obra, con paredes intervenidas, escombros, cables expuestos y pisos levantados, hoy se convirtió en un departamento moderno, luminoso y pensado para aprovechar cada metro cuadrado.

Ángel de Brito mostró el antes y el después de su casa, que remodeló por completo

Uno de los ambientes que más llamó la atención fue el living, donde Ángel de Brito eligió una decoración minimalista con detalles que aportan personalidad. El gran protagonista del espacio es un sofá curvo tapizado en color mostaza, una de las tendencias más fuertes en interiorismo. Sus líneas orgánicas rompen con las formas rectas tradicionales y generan una sensación de mayor amplitud y fluidez.

El sillón se complementa con una alfombra de pelo largo en tono chocolate. En el centro, dos mesas auxiliares redondas de diferentes alturas, realizadas en madera y tapa clara, suman dinamismo y mantienen la estética moderna del ambiente.

Ángel de Brito mostró el antes y el después de su casa, que remodeló por completo

Las cortinas hasta el piso en tono claro permiten el ingreso de luz natural durante el día y suavizan la presencia de las paredes pintadas en gris cálido, una elección que aporta elegancia. Como detalle decorativo, Ángel de Brito colocó un cuadro en blanco y negro con una vista del Obelisco sobre una de las paredes.

Otro de los sectores completamente renovados fue la cocina, que hoy luce un diseño moderno y funcional. Ángel de Brito apostó por una paleta de colores neutros, donde predominan el gris grafito, el blanco y la madera natural. Tal como se ve, los muebles de guardado se destacan por sus líneas rectas y por no llevar tiradores visibles, lo que refuerza el estilo minimalista del espacio. Asimismo, se visualiza la mesada y el revestimiento con efecto mármol blanco.

Ángel de Brito mostró el antes y el después de su casa, que remodeló por completo

En el centro del ambiente se destaca una isla-comedor blanca, que funciona tanto como superficie de trabajo como espacio para reuniones informales, junto a sillas de madera con asiento tejido que incorporan una textura cálida. Los electrodomésticos elegidos por Ángel de Brito son de color negro, lo que logra una cocina de estilo contemporáneo y sobrio. La iluminación también juega un papel importante: hay tres lámparas colgantes cilíndricas sobre la isla.

Espejo XL y vidrio repartido: el complemento deco que adorna el comedor de Ángel de Brito

Entre los detalles decorativos que Ángel de Brito decidió colocar en su casa remodelada aparece un espejo XL de estilo industrial, con marco metálico negro y vidrio repartido. Además de convertirse en un elemento protagonista en su comedor, el mismo cumple una función clave: multiplica la luz y genera una sensación de mayor amplitud, uno de los recursos más utilizados actualmente por diseñadores de interiores.

Su estética, inspirada en los ventanales de hierro, aporta carácter y se integra perfectamente con el resto de la decoración moderna. Las imágenes del proceso de remodelación que compartió Ángel de Brito con sus seguidores dejan en evidencia el trabajo meticuloso que realizó para lograr su residencia soñada.

Ángel de Brito mostró el antes y el después de su casa, que remodeló por completo

En el "antes" podían verse espacios completamente vacíos, paredes demolidas, instalaciones eléctricas a la vista y montañas de materiales de construcción. Sin embargo, tras varios meses de obra, el resultado muestra una vivienda completamente renovada, donde predominan los espacios integrados, los tonos neutros y una cuidada selección de muebles y objetos decorativos.

De esta manera, Ángel de Brito mostró el antes y el después de su casa, que remodeló por completo. Un proyecto que apostó por un estilo contemporáneo donde los materiales nobles como la madera se combinaron con superficies de mármol, hierro negro y textiles cálidos.