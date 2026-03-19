María Becerra no solo es una de las cantantes tendencia más importantes a nivel internacional. Sino que también encuentra la manera de exponer su arte a través de sus looks para cada ocasión. Desde atuendos cómodos hasta jugados trajes que representan a sus alter ego, la artista mantiene un estilo urbano claro con tendencias y detalles de diferentes géneros. Sin embargo, en las últimas horas, sorprendió al mostrar un regalo que recibió de una fanática de Chile, e impuso el chapetu, el accesorio tradicional del pueblo mapuche.

María Becerra

María Becerra impone el chapetu, el accesorio tradicional del pueblo mapuche, para un look urbano

María Becerra es una influencia fashionista, con apuestas originales en todos sus looks. Manteniendo un estilo urbano como su música, logra llevar a sus looks tradiciones nacionales, estilos que marcaron a la industria de la moda y accesorios que llaman la atención de todos. Sin embargo, en su viaje a Chile, con la gira por su disco Quimera, sorprendió al imponer un accesorio tradicional de la cultura mapuche, que fue regalo de una de sus seguidoras.

En un dump de fotos de Instagram, compartió un look urbano clásico de ella. El mismo era un total blue, compuesto por una camisa de estilo Y2K, abierta en la parte inferior y haciendo que se dennote una pollera de jean tiro bajo, con brillos. Su cabello estaba atado en dos trenzas cosidas, y de las mismas salían un par de chapetu de la misma tonalidad marina. Este accesorio es un adorno personal femenino tradicional de la cultura mapuche. Consistente en una cadena de plata con mostacillas y cascabeles, y se utiliza para unir, proteger y decorar las trenzas de mujeres y niñas, espantando malas energías (weza newen) a través de su sonido.

María Becerra y el chapetu

María Becerra y los regalos de sus fans chilenos

Al finalizar su espectáculo en Chile, y su gira de prensa por varios medios de comunicación y artistas del país vecino, se subió a su auto y decidió abrir los regalos de sus fanáticos. En ocasiones, sus seguidores buscan la manera de encontrarse con la cantante y brindarle algunos de los objetos característicos y tradicionales. En su cuenta de TikTok, ella publicó un video, mostrando todo lo que había conseguido, entre lo que se disfrutaban comidas deliciosas hasta el accesorio que luego fusionó con un look urbano.

"Para Mari, productos mapuches del sur", se leía en la bolsa que ella abrió. Como primeros obsequios, se encontró con keke artesanal de frutas y semillas y una mermelada de frambuesas. Además, había jugo de maqui, la bebida ancestral de la gastronomía mapuche, que hizo probar a todo su equipo.

Finalmente, se encontró con el chapetu, y una tierna tarjeta que indicaba qué significaba ese accesorio tradicional. María Becerra se mostró emocionada por todo lo recibido, y no dudó en lucirlo en uno de sus looks, fusionando un adorno mapuche con su estilo Y2K. Sus seguidores no tardaron en notarlo, sobre todo porque se trataba de un regalo de una fanática. Así se llevó los halagos de todos y logró imponer un accesorio como clave para elevar el atuendo.

A.E