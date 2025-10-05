Mirtha Legrand se quebró al recordar a su hermano José: "Hubiera cumplido 100 años"

El jueves pasado, José Martínez Suárez hubiera cumplido 100 años y su hermana, Mirtha Legrand, se quebró al recordarlo. La conductora no pudo contener su emoción y le dedicó unas conmovedoras palabras durante su programa.

Mirtha Legrand se emocionó al recordar a su hermano, José, que el jueves pasado hubiera cumplido 100 años. Durante su programa de este viernes, la conductora le dedicó unas conmovedoras palabras al director de cine, que murió el 17 de agosto del 2019.

"José Martínez Suárez hubiera cumplido 100 años el jueves pasado. Fue un gran director de cine argentino, guionista y productor y sobre todo mi amado hermano", dijo Mirtha. Al terminar de leer la dedicatoria, la artista no pudo evitar su emoción y le envío un beso a su hermano: "Para vos Josecito".

De esta manera, Mirtha Legrand se mostró muy conmovida a siete años del fallecimiento del guionista. Cabe mencionar que José tenía 93 años cuando estaba internado por una fractura de cadera y contrajo neumonía, lo que finalmente causó su muerte.

El recuerdo de Mirtha Legrand conmovió a los televidentes y a su equipo, que la acompañó en silencio durante el homenaje. A sus 98 años, la diva continúa recordando a su hermano como una figura fundamental en su vida y en la historia del cine argentino.