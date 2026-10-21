Momi Giardina y las románticas vacaciones en Portugal con su novio: “Con vos, la vida es un cuento”

Momi Giardina continúa disfrutando de sus vacaciones por Europa junto a su novio, Sebastián Espada, y esta vez eligió Portugal para compartir una nueva escapada romántica. A través de su cuenta de Instagram, la conductora publicó un álbum de fotografías que reúne algunos de los momentos del viaje, acompañado por una especial dedicatoria para su pareja.

Después de mostrar parte de su recorrido por Londres, la artista volvió a compartir imágenes de sus días lejos de la Argentina. Las fotografías incluyen paseos por distintos lugares, paisajes costeros y momentos de descanso, además de varias postales juntos. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue el mensaje que eligió para acompañar la publicación.

Las vacaciones de Momi Giardina y Sebastián Espada en Portugal

Durante su recorrido por Portugal, Momi Giardina y Sebastián Espada aprovecharon para conocer distintos rincones del país y disfrutar de actividades juntos. En una de las primeras fotografías, la pareja aparece posando frente a una fuente rodeada de árboles, con ella luciendo un top marrón con escote halter y lentes oscuros, mientras él lleva una camisa beige.

Otra de las imágenes muestra un momento de descanso dentro del alojamiento elegido para la estadía. Ambos se fotografiaron en una bañera cubierta de espuma, mientras miraban hacia la cámara y hacían diferentes gestos. La postal se destaca entre las imágenes de sus recorridos turísticos por mostrar una escena más íntima de las vacaciones. Sin embargo, uno de los detalles más destacados de la publicación fue el mensaje que acompañó las fotografías. “Con vos, la vida es un cuento. Y yo claramente me creí la parte de la princesa”, escribió junto a emojis de una corona y un corazón.

Momi Giardina y Sebastián Espada compartieron distintas fotografías de sus vacaciones en Portugal.

El álbum también incluye una serie de imágenes individuales en las que la conductora muestra algunos de los lugares que visitó. En una de ellas, posa frente a un atardecer de intensos tonos anaranjados, con edificios y árboles de fondo. Para la ocasión llevó el cabello recogido, lentes de sol negros y un collar plateado.

En otra de las postales aparece recorriendo una construcción antigua de piedra, con arcos y columnas, mientras sonríe y levanta uno de sus brazos. Allí eligió un vestido negro ajustado, con una abertura lateral, que combinó con el cabello largo suelto y anteojos oscuros. La arquitectura del lugar se convirtió en parte de la fotografía.

Los paseos también dejaron imágenes de distintos estilos de vestuario y escenarios portugueses. A lo largo del recorrido, la artista alternó conjuntos cómodos para caminar con prendas más elegantes, mientras su novio participó de varias fotografías espontáneas. La selección incluye tanto retratos individuales como momentos que ambos eligieron registrar juntos.

Momi Giardina durante sus recorridos turísticos y uno de los atardeceres que disfrutó en Portugal.

Momi Giardina y Sebastián Espada: una historia de amor que comenzó en Luzu TV

La relación entre Momi Giardina y Sebastián Espada comenzó a principios de 2024, después de que ambos se conocieran durante una temporada de Luzu TV en Pinamar. El acercamiento se produjo cuando la conductora manifestó públicamente su interés por él, que se encontraba entre los asistentes a una transmisión. Poco después comenzaron a salir y confirmaron su noviazgo.

Uno de los acontecimientos más importantes de su historia ocurrió en noviembre de ese mismo año. Durante una presentación de Nadie dice nada en el Antel Arena de Uruguay, el chef sorprendió a su pareja con una propuesta de casamiento sobre el escenario. Se arrodilló frente al público y le entregó un anillo, que ella aceptó entre aplausos.

La sorpresa contó con la presencia de su hija, Juli Castro, y de varios compañeros del programa, quienes se acercaron para felicitarlos. La propuesta también fue presenciada por Diego Castro, expareja de la conductora y padre de su hija, que participó del abrazo grupal. El episodio quedó registrado en distintos videos que circularon por las redes sociales.

Más recientemente, los enamorados visitaron Londres y compartieron fotografías de sus recorridos por la capital inglesa. En aquella oportunidad, la conductora también le dedicó unas palabras románticas a su compañero, a quien agradeció por acompañarla en sus viajes. “Qué suerte tener un compañero para perdernos por el mundo”, expresó durante la estadía.

Ahora, en Portugal, las nuevas fotografías muestran a ambos sonriendo frente a una extensa costa de acantilados y playas, con el océano de fondo. En una de las postales se los ve de perfil, muy cerca uno del otro, mientras observan el paisaje. Otra selfie los muestra haciendo gestos divertidos frente a la cámara.

La bailarina también aprovechó para registrar algunas de las salidas gastronómicas de sus vacaciones. En una de las imágenes aparece sosteniendo un vaso de cerveza, mientras disfruta de los últimos rayos del sol. En otra posa junto a una antigua fachada de piedra, con una musculosa marrón, falda larga beige y una pequeña cartera cruzada.

Momi Giardina compartió algunos de sus looks y momentos de descanso durante sus vacaciones.

Con esta nueva publicación, Momi Giardina y Sebastián Espada sumaron Portugal a los destinos que recorrieron juntos, después de su reciente paso por Londres. La conductora eligió compartir los recuerdos del viaje con una dedicatoria que volvió a poner en primer plano su relación y la complicidad que mantienen desde que comenzaron su historia.