Mónica Ayos reveló cómo la convenció Diego Olivera para irse del país: "Yo ganaba muy bien y así se sintió más seguro"

En una entrevista para Paren el Mundo, Mónica Ayos sorprendió al revelar cómo fue que su pareja, Diego Olivera, logró convencerla de dejar atrás su exitosa carrera en Argentina y comenzar una nueva etapa en el extranjero. La artista mencionó que dejó todo por algo mucho más grande.

Mónica Ayos: La fuerza que impulsó su decisión

Mónica Ayos compartió detalles de cómo optó por irse a México, en un momento alto de su carrera y con una vida hecha en Argentina. “En un momento él me dice dame bola, que en nuestra vejez lo vamos a agradecer esta decisión porque nos va a cambiar la vida”, explicó la actriz.

Mónica Ayos y Diego Olivera//Instagram

Con esas palabras, Olivera le propuso un cambio radical, una apuesta por un futuro diferente, lleno de incertidumbre pero también de nuevas oportunidades. Ayos explicó que en ese momento, ella estaba en pleno auge profesional en Argentina, haciendo teatro y series, y que su estabilidad parecía inquebrantable. Sin embargo, la influencia de su pareja fue determinante para dar el paso.

Mónica Ayos y Diego Olivera//Instagram

“Y yo creo que estaba haciendo 'Por amor a vos' n Canal 13, estaba haciendo el teatro 'En la Cama', me salió otra película 'Francia' de Adrián Caetano y dije voy a escucharlo, porque yo también con mucha personalidad ¿viste? la mina que siempre pudo sola, yo ganaba muy bien. Cuando arrancó la pareja era bastante dispar, yo venía muy bien posicionada, Diego me pasó por arriba, se fue a las grandes ligas”, recordó la actriz.

Mónica Ayos y Diego Olivera//Instagram

Mónica Ayos y Diego Olivera cambiaron su destino

La actriz admitió que en ese momento, la seguridad que le brindaba su carrera y su independencia se vio enfrentada a la fuerza del amor y la confianza en lo que podía lograr con Diego Olivera. La decisión de partir no fue sencilla, pero el respaldo mutuo y las palabras de su pareja la llevaron a cambiar su rumbo de manera definitiva.

Mónica Ayos confesó que, a pesar de haber tomado una decisión que hoy considera correcta, aún vive con cierta nostalgia. “Yo ganaba muy bien y así él se sintió más seguro. No era fácil estar con una mina que ganaba muy bien, que tenía su departamento, su hijo en un buen colegio. Era avasallante y creo que el universo compensó y me dio la posibilidad de elegir. Así que en ese convencimiento, hoy con el diario del lunes te digo que hicimos muy bien, pero extraño todos los días”.