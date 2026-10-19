Mora Bianchi abrió su álbum más personal: cumpleaños, salidas románticas y momentos con amigos y familia

Mora Bianchi compartió un álbum de octubre que reunió su cumpleaños, encuentros con compañeros de Margarita y salidas con su novio, Toti Spangenberg. La actriz, que acaba de cumplir 22 años, también incluyó fotografías familiares y detalles de su casa. La publicación permitió conocer algunos de sus planes fuera del trabajo, después de un mes que tuvo distintos motivos para celebrar.

“Cómo está este octubre y como se viene este fin de año”, escribió al acompañar las imágenes. El festejo tuvo un lugar destacado en la selección, aunque también aparecieron distintos recuerdos junto a su círculo íntimo y diferentes reuniones que decidió retratar en las postales que dio a conocer.

El cumpleaños de Mora Bianchi y los encuentros con el elenco de Margarita

Mora Bianchi incluyó una fotografía en la que posa junto a una torta rectangular cubierta de crema blanca, decorada con flores violetas y velas curvas. Con una camisa clara, acercó el rostro al postre e hizo una mueca para la cámara. La escena fue una de las imágenes del cumpleaños que eligió compartir con sus seguidores.

Mora Bianchi durante uno de sus festejos de cumpleaños.

La celebración por sus 22 años también tuvo una fiesta inspirada en Mamma Mia!, con karaoke y compañeros del elenco entre los invitados. La música formó parte del festejo, que se realizó en Palermo y tuvo referencias al musical basado en las canciones de ABBA.

En el álbum aparecen selfies con sus amigos de la ficción, tomadas durante distintas reuniones. En una de ellas se ven collares de flores y anteojos oscuros; en otra, la protagonista es abrazada y sonríe con los ojos cerrados. Los compañeros de grabación también tienen un lugar en sus encuentros personales, como muestran las fotografías que seleccionó para el posteo.

Mora Bianchi con sus compañeros de Margarita.

La familia ocupa otra parte de la publicación. Una de las imágenes la muestra con su vestuario blanco, abrazada a sus afectos. En otra se ve a su padre en su cocina, sonriente y con el pulgar levantado, junto a una fuente con comida. La selección también incluyó escenas domésticas, además de los retratos tomados durante las fiestas.

Mora Bianchi y una tierna postal familiar.

Mora Bianchi y Toti Spangenberg: una salida a la cancha y los planes fuera de la ficción

Mora Bianchi y Toti Spangenberg también aparecen juntos en una cancha de fútbol, para lo que fue la despedida de Lionel Messi. En una fotografía posan con el campo y las tribunas detrás; en otra están sentados entre las butacas, sonrientes y acaramelados. La salida fue uno de los planes de pareja que la actriz incorporó al repaso de su mes.

El noviazgo nació después de conocerse en Margarita, donde interpretan a la protagonista y a Merlín. Ambos hablaron públicamente de la relación y de lo que significó trabajar juntos mientras empezaban a descubrir sus sentimientos. Las escenas románticas les generaron dudas al principio, según contó ella en una entrevista, porque les costaba distinguir lo que ocurría entre los personajes de lo que sentían personalmente.

En septiembre, durante su visita a Vuelta y Media, volvió sobre la necesidad de separar el trabajo de la vida personal. “Entro al set y soy Margarita, salgo y soy Mora. Lo mismo con la pareja”, explicó. También habló de cómo aprendían a llevar el vínculo frente a la atención de los seguidores de la serie y de su entorno.

Mora Bianchi y Toti Spangenberg durante la despedida de Lionel Messi.

El álbum dejó espacio, además, para los avances en su casa. En una imagen sostiene una tostadora y una pava eléctricas rosas, mientras posa con un buzo gris y jeans. Otra muestra dos carteles escritos a mano: uno pide cuidar el cartón y el otro avisa que el parquet ya está pulido. Los preparativos del hogar también quedaron registrados entre los festejos y las salidas.

La mudanza tiene un antecedente reciente: en septiembre había mostrado su nuevo departamento y la cena que organizó con amigos antes de tener muebles. Para recibirlos dispuso almohadones en el piso y compartió los primeros momentos de esa etapa. No esperó a terminar de instalarse para inaugurar el espacio, que volvió a aparecer entre las imágenes de este mes.

Los detalles de la casa que compartió Mora Bianchi.

Con su publicación, Mora Bianchi reunió recuerdos del cumpleaños, salidas con Toti Spangenberg y encuentros con sus amigos de Margarita. El repaso de octubre también incluyó a su familia y los preparativos de su casa, mientras anticipaba un fin de año con más actividades.