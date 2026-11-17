Mora Bianchi mostró los detalles de su departamento en una serie de historias de Instagram que publicó este martes 17 de noviembre. La protagonista de Margarita, que todavía está preparando su nuevo hogar, recorrió con la cámara la cocina, el living y el balcón para enseñar los cambios que fue haciendo en las últimas semanas.

La actriz abrió esta etapa personal mientras se emitía el final de la ficción de Cris Morena. Desde entonces, compartió en sus redes distintos pasos de la mudanza, y en esta ocasión se detuvo en las terminaciones de cada ambiente, desde los revestimientos de la cocina hasta las aberturas que dan al balcón.

Mora Bianchi: así es la cocina de su departamento

Mora Bianchi tiene una cocina larga y angosta, con mesada de mármol blanco de vetas grises, piso verde y paredes claras, iluminada por lámparas colgantes de metal y una ventana al fondo. En primer plano, sobre la barra que la separa del living, se ve una cafetera espresso negra con detalles de acero, con dos filtros apoyados en la bandeja.

La cocina y el living del departamento de Mora Bianchi.

Contra la pared revestida con azulejos blancos cuadrados, la mesada integra una pileta doble de acero inoxidable con grifería mono comando cromada, y el mármol sube unos centímetros sobre el muro a modo de zócalo. Sobre un escurridor de silicona verde lima descansan una esponja, un paño de microfibra oscuro y un jabón.

En otro sector de la misma superficie, un recipiente acanalado color crema reúne utensilios de silicona claros con mangos de madera, entre ellos cucharones, espumaderas y espátulas. A su lado hay un horno eléctrico compacto de color negro, con puerta de vidrio, un panel de botones plateado y una perilla, apoyado directamente sobre la piedra.

Junto a la barra, un mueble de estantes abiertos guarda una tostadora y una pava eléctrica rosas. Ese par de electrodomésticos ya había aparecido en el álbum de octubre que subió para repasar su mes, donde posaba con ambos en las manos, vestida con un buzo gris y jeans, entre las imágenes de su cumpleaños y de sus salidas.

La pileta doble y los utensilios sobre la mesada de mármol.

Parquet en espiga y balcón con calcáreas: el living del departamento de Mora Bianchi

Mora Bianchi tiene en el living un parquet en espiga de madera rojiza, que continúa por el pasillo hacia las demás habitaciones. Las paredes y los zócalos son blancos, y en un rincón, cerca de las aberturas, hay una silla de patas torneadas y asiento de paja, con una tela clara y algunos objetos encima.

Ese piso fue parte de los trabajos previos a la mudanza: en el mismo álbum de octubre, la actriz incluyó un cartel escrito a mano que avisaba que el parquet ya estaba pulido, junto a otro que pedía cuidar el cartón. Hacia la cocina, la madera da paso al suelo verde, un cambio que se distingue desde la barra de mármol.

Más detalles de la casa de Mora Bianchi.

Al fondo de ese ambiente, dos puertas ventana blancas con vidrios repartidos se abren hacia un pequeño balcón y se traban con una falleba de bronce de manija redonda. Afuera, las baldosas calcáreas tienen dibujos en verde agua y gris sobre una base clara, enmarcados por una guarda lisa, y una baranda de hierro negro deja ver los árboles del exterior.

Las historias de este martes también dejaron ver lo que todavía falta. En una de ellas, la actriz preguntó a sus seguidores por qué ambiente querían que empezara el recorrido y contó que la cama le llega en estos días. En otro tramo de esos videos, definió el lugar como "Ideal para los que viven solos".

Parte del balcón de Mora Bianchi, además de más postales hogareñas.

En septiembre, cuando los ambientes todavía estaban casi vacíos, la intérprete inauguró el departamento con una cena con amigos para la que dispuso almohadones en el piso. Aquella reunión fue una de las primeras escenas que mostró desde la casa, pocos días después de presentarla en Instagram, y marcó el punto de partida de una puesta a punto que siguió con el pulido del parquet, registrado en octubre.

Mora Bianchi mostró así los detalles de su departamento, desde la cocina con mesada de mármol hasta el living de parquet en espiga con salida al balcón. A dos meses de la mudanza, la protagonista de Margarita sigue preparando cada rincón del hogar que presentó como ideal para los que viven solos, en una nueva etapa que comenzó junto con el cierre de la serie.