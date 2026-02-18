Se conoció una nueva foto de Morena Rial desde la cárcel y un detalle llamó la atención

Desde octubre pasado, Morena Rial se encuentra privada de su libertad luego de no cumplir las medidas establecidas al momento que se le otorgó la excarcelación para esperar el juicio en su contra. La joven de 27 años está imputada por formar parte de una banda que realizaba robos a propiedades. Pese a los esfuerzos de sus abogados se encuentra alojada en la Unidad 51 de Magdalena al rechazarle la prisión domiciliaria y ahora se conoció una nueva imagen de sus días en la cárcela.

La foto de Morena Rial desde la cárcel

Morena Rial se encuentra presa en la Unidad 51 de Magdalena y, según lo difundido, son pocas las visitas que recibe siendo su abogado Martín Leiro y una amiga quienes frecuentan el penal para compartir un momento con ella. Pero la joven tiene acceso a un celular debido a que mantiene comunicaciones con su pequeño hijo de un año, pero también con otras personas de su círculo íntimo como Alejandro Cipolla, quien dejó de ser su representante legal pero es su gran amigo.

Es a través de Cipolla que se da a conocer información de la situación judicial y personal de la hija de Jorge Rial. Por el momento,Morena continúa presa pese a los reiterados pedidos de su abogado para acceder a la prisión domiciliaria, que se le fue rechazada presuntamente por no cumplir con los requisitos de la Justicia para tener este beneficio. Por ello, los días de la joven es tras las rejas.

En este contexto, Morena Rial se adapta poco a poco a la rutina carcelaria ya que en sus primeros momentos en el penal contó con un aislamiento para preservar su integridad física, una medida que se suele tomar con personalidades "famosas". Actualmente, cuenta con una jornada laboral dentro del penal, realizando tareas adminitrativas en la biblioteca del lugar. Además está bajo tratamiento psicológico, un requisito que no habría cumplido durante su excarcelación.

Mientras se adapta a su nueva vida, la mediática también restableció vínculo con su padre, Jorge Rial, y su hermana, Rocío, quienes cuidan a su hijo. Pero fue Alejandro Cipolla quien decidió mostrar a la joven desde la cárcel, al realizar una videollamada trras regresar de sus vacaciones. “Salió videollamada con More Rial. Mi primera llamada en suelo argentino”, escribió el abogado.

En la imagen se puede ver a Morena Rial en primer plano, haciendo la seña de “amor y paz” con sus dedos. Dos detalles llamaron la atención de esta imagen, la primera la manicura de la joven, siendo que durante la prisión se indica que las reclusas no tiene acceso a servicios de este tipo. Y el segundo, la cinta roja que lleva en su muñeca, un simbolo que se utiliza popularmente contra la envidia y como un amuleto de protección.

Con esta foto, el abogado dejó en claro que su amiga se encuentra en bien y expresó que aun esperan que pueda acceder a la prisión domiciliaria. Además, indicó que Morena Rial está de "regreso" en redes sociales al abrir una nueva cuenta de Instagram, donde realizará publicaciones.