Morena Rial celebrará su primer cumpleaños en la cárcel: quién será el único que la acompañará

El próximo 8 de febrero, Morena Rial cumplirá 27 años. Pero este especial momento de celebración será muy distinto para la hija de Jorge Rial, ya que será el primero que pasará en el penal de la Unidad 51 de Magdalena, cumpliendo cuatro meses detenida.

Si bien la joven atravesó fechas importantes privada de su libertad, como el cumpleaños de su hijo o las Fiestas de Fin de Año, en esta ocasión se vuelve a poner en foco de atención que las visitas que recibe son escasas y deberá celebrar un nuevo año de vida junto a una sola persona.

Con quién celebrará su cumpleaños Morena Rial

En octubre pasado, Morena Rial fue detenida y traslada a una unidad penal, luego que la Justicia detectara que no cumplía con las medidas impuestas al momento que se le otorgó la excarcelación para que espere el juicio en su contra en libertad. La hija del periodista está acusada de ser parte de una banda delictiva que cometíó robos a diversas propiedades en Buenos Aires.

Desde entonces, su vida dio un giro, lejos de privilegios siendo una presidiaria más. Si bien se habló de un aislamiento para Morena en la cárcel, se trató de una medida para cuidar su integridad física, siendo una decisión preventiva que se realiza con presos "famosos". Y mientras espera una prisión domiciliaria que se le fue negada en diversas oportunidades, Morena Rial se debe adapatar a las "reglas carcelarias".

Estar privada de su liberta hoy la enfrenta a una complicada situación: no poder celebrar su cumpleaños como acostumbraba. Este jueves, Facundo Ventura en La mañana con Moria (eltrece) indicó que la joven no recibe muchas visitas y que el próximo domingo 8 de febrero no será la excepción. En primera instancia, sus dos amigas no pueden hacerse presente en la cárcel, ya que una de ellas, Evelyn, fue detenida recientemente acusada de robar, y la segunda tiene compromisos laborales para la fecha.

Tampoco lo hará Jorge Rial, si bien no se saben los motivos, el periodista aún no visitó a su hija y solo mentienen comunicación telefónica. Pero si hay una persona que irá a visitarla en su cumpleños, según expresó Facundo: “El único que va a estar presente en el cumpleaños de Morena Rial es su abogado Martín Leiro”. De esta forma, su representante legal será el encargado de acompañar a la joven en su día especial.

Por el momento, es el único nombre que se conoce de los que podrían presentarse en el penal para celebrar junto a Morena Rial en lo que será un particular día, lejos de sus seres queridos.