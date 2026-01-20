Detuvieron por robo a la mejor amiga de Morena Rial: "Ella le iba a prestar la casa para la domiciliaria"

La tranquilidad de Costa del Este se vio alterada cuando la policía detuvo a Evelyn Martínez, conocida por su amistad con Morena Rial, en el marco de una investigación por robos a viviendas bajo la modalidad de escruche. Tras su arresto, salió a la luz que la joven había puesto a disposición su casa en caso de que la hija de Jorge Rial obtuviese la prisión domiciliaria.

El momento en el que detuvieron a la amiga de More Rial

Según explicaron en DDM (América), el operativo se llevó a cabo tras una denuncia por un robo en una vivienda particular de Costa del Este, partido de La Costa, donde los delincuentes habrían sustraído bienes valuados en más de cuatro millones de pesos, entre electrodomésticos, dispositivos electrónicos y objetos de valor.

La investigación judicial detectó que este grupo actuaba de forma coordinada, ingresando a casas sin ocupantes permanentes—a menudo utilizadas como viviendas temporarias—algo que se da con frecuencia en las zonas costeras fuera de temporada.

La detención y el vínculo con Moreno Rial

Martín Candalaft en DDM (América) brindó detalles sobre la detención Evelyn Martínez. Según informaron, se supo que Morena Rial le pidió a Alejandro Cipolla que represente a sus amigos detenidos, pero el abogado se negó.

Los objetos secuestrados por la Policía durante la detención de Agustina Soplan

El arresto de Martínez llama la atención por su relación con Morena Rial, quien se encuentra actualmente detenida en una causa por robo agravado. Evelyn había sido designada como garante domiciliaria de Morena, lo que implicaba ser responsable de que la influencer cumpliera con las condiciones del arresto domiciliario, en caso de que la justicia lo permitiera. La detención de la amiga de Morena complica ese escenario y genera dudas sobre la viabilidad de beneficios alternativos a la prisión.

Cómo operaba la banda de Evelyn Martínez

Según fuentes policiales, el grupo se dedicaba a ingresar a viviendas desocupadas en zonas turísticas de la Costa Atlántica. Escogían casas fuera de temporada, aprovechando la ausencia de los propietarios, y sustraían dinero, electrodomésticos y otros objetos de valor. La investigación continúa abierta para identificar posibles cómplices y esclarecer el grado de participación de cada uno.

More Rial

Este nuevo episodio se suma al proceso judicial que enfrenta Morena Rial, detenida en un penal bonaerense por su participación en un robo ocurrido en Villa Adelina. La influencer había recibido inicialmente la posibilidad de cumplir arresto domiciliario, con la condición de residir en la casa de una persona de confianza y presentarse regularmente ante la Justicia. Sin embargo, incumplimientos en esas medidas derivaron en su traslado a prisión preventiva. En este sentido, la detención de Evelyn Martínez genera un nuevo foco de atención mediática y abre interrogantes sobre el entorno de la influencer.

