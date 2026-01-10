Filtran el chat de Morena Rial pidiendo brujerías contra su papá: "Lo tengo que endulzar"

A más de cuatro meses de su detención en la cárcel de Magdalena, salieron a la luz los chats entre Morena Rial y su tarotista de confianza, Ailuz. La información fue revelada en LAM (América TV), donde Pilar Smith dio detalles de los supuestos trabajos de "magia negra" que la influencer habría pedido antes de quedar detenida, algunos de ellos vinculados directamente a su padre, Jorge Rial.

Los trabajos de magia negra que pidió Morena Rial para quedar embarazada y "endulzar a su papá"

Según explicó Pilar Smith, la persona con la que Morena Rial se comunicaba era Ailuz, una tarotista que se presenta en redes sociales como "hechicera y tarotista natural". La relación entre ambas habría tenido idas y vueltas entre 2021 y 2025, con bloqueos, reconciliaciones y pedidos constantes por parte de la mediática.

Morena Rial

"Yo hablé con ella y me contó los distintos trabajos que Morena le pedía. Algunos los aceptaba y otros no, porque eran más oscuros", aseguró la periodista en el programa que conduce Ángel de Brito. Además, aclaró que todos los pedidos se realizaron antes de que Morena quedara detenida en la cárcel de Magdalena.

Entre los pedidos considerados "más light", la panelista mencionó rituales para conseguir trabajo en televisión, en una etapa en la que Morena buscaba formar parte de un programa de Marcelo Tinelli: "Le pidió por favor que prendiera velas para que ella pudiera estar en algún reality". También habría solicitado que se prendieran velas para quedar embarazada, algo que, según el testimonio de la tarotista, finalmente ocurrió: "En el caso del trabajo no se concretó, pero el embarazo sí y también los amarres a parejas".

En cuanto a los rituales vinculados a Jorge Rial, Pilar Smith explicó que se trataba de endulzamientos y doblegamientos. “La idea era que ella pudiera pedirle un departamento o dinero, que él estuviera más blando”, detalló la periodista.

Los chats de More Rial con su tarotista Ailuz

En LAM, Ángel de Brito mostró fragmentos de los chats que Morena Rial intercambió con Ailuz, donde la influencer le pedía ayuda de manera insistente. "Necesito que prendas una vela en nombre de mi papá así puedo ir a Buenos Aires y que me alquile el auto", fue uno de los mensajes que envió en referencia a Jorge Rial. Más tarde, escribió sin filtros: "Lo tengo que endulzar al chot… ese".

Jorge y Morena Rial

En otro intercambio, Morena se mostró desesperada por su relación con Rodrigo, su última pareja. "No sé si podés prender una vela o algo, pero está re malo. Apagó el celular a la mañana y lo tiene apagado aún", le escribió. Además, en relación con su deseo de sostener el vínculo y formar una familia, fue aún más directa: "Necesito embarazo, plata y amarre a él. ¿Cómo hacemos?", a lo que la tarotista le respondió que "ya lo había amarrado".