El Año Nuevo de Morena Rial en la cárcel: consiguió trabajo

Llega Año Nuevo y las celebraciones son diversas, para darle la bienvenida a un nuevo ciclo. Para Morena Rial también será un día especial, al festejar lejos de sus seres queridos, estando aún en detención en la Unidad penal de Magdalena. Desde hace más de tres meses está privada de su libertad luego de incumplir las medidas establecidas por la Justicia en febrero pasado al otorgarle la excarcelación por la causa de robo de la que es acusada.

Desde entonces, el equipo de abogados que representa a Morena Rial intentan conseguir la prisión domiciliaria para la hija del periodista, que se le fue denegada en diversas ocasiones. Por ello, la joven de 26 años continúa en el penal, donde ya celebró Navidad y ahora hará lo propio en Año Nuevo, sin embargo, trascendió que ahora lo hará realizando un trabajo.

El nuevo trabajo de Morena Rial

La vida de Morena Rial cambió por completo: desde hace tres meses vive en la cárcel. La joven de 26 años está acusada de ser parte de una banda que cometía robos en propiedades y deberá esperar el Juicio Oral en su contra en la cárcel, luego de incumplir las medidas de la Justicia, que le había otorgado la excarcelación. No obstante, confía en el trabajo de sus abogados que intentan tener la aprobación para que la hija del periodista cumpla prisión en su domicilio.

No obstante, en medio de la espera, Morena comienza a adaptarse a la vida en prisión. En principio, se encontraba aislada de sus compañeras como medida preventiva para cuidar su integridad física. Pero con el trascurso de los días, comenzó a ser parte de diversas actividades dentro de la cárcel. Ahora, en LAM (América) informaron que consiguió un trabajo dentro del penal, con el cual espera poder contribuir a su salud mental, ya que presenta episodios de ansiedad. Además de realizar un tratamiento psicológico, suma diversas herramientas.

“Desde hace algunos días, Morena trabaja haciendo tareas administrativas, como clasificar libros de la biblioteca y controlar el registro de ingresos”, indicaron en LAM. Y detallaron: “Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario. Según trascendió uno de los pedidos más reiterados de Morena Real, es que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad”, aseguraron.

Por ello, Morena Rial comenzó una nueva etapa en su privación de la libertad. No obstante, espera poder acceder a la prisión domiciliaria para reencontrarse con su bebé de un año de vida.