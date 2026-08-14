La historia de Moria Casán y Juan Carlos Bojanich: su primer marido yugoslavo que no fue su primer amor

Moria Casán y Juan Carlos Bojanich compartieron una etapa breve pero significativa en la vida de la vedette, marcada por un matrimonio que se desarrolló en los primeros años de su carrera artística y que dejó huellas en la memoria del espectáculo argentino. Su vínculo, atravesado por tensiones y diferencias, se convirtió con el paso del tiempo en un capítulo recordado dentro de la historia personal y profesional de la artista, sumando episodios que trascendieron más allá de lo íntimo.

El breve pero significativo matrimonio que sostuvieron Moria Casán y Juan Carlos Bojanich

Moria Casán y Juan Carlos Bojanich protagonizaron una historia que comenzó con entusiasmo y terminó en separación. Un vínculo que se convirtió en parte del recorrido personal y profesional de la artista dentro del mundo del entretenimiento. Con el paso de los años, aquella unión breve se transformó en un tema recurrente que llenó más de un capítulo, dejando rastros que se enlazaron con su crecimiento en la escena y con momentos que marcaron su camino en el espectáculo.

Moria Casán

La relación comenzó en junio de 1971, cuando la artista, en los inicios de su carrera artística, contrajo matrimonio con el empresario. La unión duró apenas un año y estuvo atravesada por tensiones que más tarde se transformarían en acusaciones públicas de maltrato. En 1998, durante su programa televisivo Amor y Moria, la actriz relató que había sido golpeada en ese vínculo, lo que dio inicio a una extensa disputa legal por sus dichos.

La demanda civil presentada por Juan Carlos Bojanich se extendió entre 1998 y 2002, con el objetivo de obtener un resarcimiento por daños y perjuicios. Sin embargo, en octubre de 2010 la Justicia argentina desestimó el reclamo, respaldando los dichos de Moria Casán bajo el derecho constitucional de la libertad de expresión. Tras conocerse el fallo, la vedette declaró: “Por suerte pude reaccionar y me elegí. Me separé y se solucionó todo”, en referencia a su decisión de poner fin al matrimonio.

Moria Casán

Después de la separación, el empresario yugoslavo se radicó en Brasil junto a su familia, aunque mantuvo negocios en Argentina. Su vida en el extranjero lo mantuvo alejado de la escena pública, hasta que en diciembre de 2011 rompió el silencio en una entrevista con el desaparecido Diario Libre, donde respondió a las acusaciones de La One y ofreció su versión de los hechos. Sus palabras buscaron desacreditar los dichos y exponer lo que, según él, habían vivido en el tiempo que duró su matrimonio.

Los cruces legales y las declaraciones que marcaron el fin del matrimonio de Moria Casán y Juan Carlos Bojanich

En la entrevista que dio Juan Carlos Bojanich con Diario Libre, recordó: “Estuvimos 3 años de novios y uno de casados. Ella era muy celosa; yo la dejé y me fui de casa. Entonces conocí a Analía, mi actual mujer, y nos fuimos a Paraguay. Hace 36 años que estamos juntos, fijate qué golpeador que soy”, ironizó, buscando desmentir las acusaciones de violencia. Su relato sumó detalles sobre cómo decidió rehacer su vida lejos de la Argentina, marcando un contraste con la exposición que mantenía Moria Casán.

Moria Casán

En este contexto, el empresario también relató que, tras las declaraciones de la diva en televisión, la policía lo buscaba y ni su madre sabía que se había trasladado a Paraguay. “Moria es ‘yo, yo, yo’; lo único que le interesa más que ella es la plata. Es tan egoísta y mala persona, que tuvo un programa que venía sin rating y tuvo que inventar que yo era un golpeador”, expresó en aquella entrevista. Con esas palabras, intentó dar su versión sobre los motivos que lo llevaron a realizar una demanda civil y responder públicamente recién décadas después.

En el mismo diálogo, Juan Carlos Bojanich agregó: “La conozco tanto que sé que es capaz de pagarme 10 millones y no decir la verdad. Y mirá que lo que más le duele es la plata...”. Sus palabras reflejaron la tensión que mantenían, incluso décadas después de la separación. La dureza de sus declaraciones mostró cómo el vínculo, aunque breve, había dejado una marca que se prolongó en el tiempo. El fallecimiento del empresario en 2023 cerró definitivamente un capítulo que había comenzado en 1971.

Moria Casán

Moria Casán y Juan Carlos Bojanich forman parte de un capítulo que atravesó distintas etapas de la vida artística y personal de la vedette, desde un matrimonio breve en los años setenta hasta disputas que se mantuvieron en el tiempo. La separación y los posteriores cruces legales quedaron registrados en la memoria del espectáculo argentino, con episodios que acompañaron la evolución de la figura de La One en la escena pública.

VDV