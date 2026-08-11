De Moria Casán y Sofía Gala a Griselda Siciliani: los mejores looks de la avant premiere de la serie sobre La One

El estreno de Moria reunió a distintas figuras del espectáculo argentino en el Teatro Lola Membrives, donde se realizó la presentación de la esperada serie inspirada en la vida de Moria Casán. Algunos de los nombres que integran el biodrama de la vida son Griselda Siciliani, Sofía Gala Castiglione y Cecilia Roth, quienes interpretan a la diva en diferentes etapas de su vida.

Sofía Gala, Moria Casán, Griselda Siciliani, Cecilia Roth

La ficción, dirigida por Javier Van de Couter, llegará a Netflix el 14 de agosto y estará compuesta por ocho capítulos que recorrerán distintos momentos de la trayectoria de Moria Casán, desde sus grandes éxitos hasta los episodios más polémicos y aspectos de su vida personal. La producción también contará con la participación de la propia Moria como narradora de su historia, en una propuesta que combina el biodrama con elementos de ficción.

Los mejores looks del estreno de Moria

La noche de presentación también se convirtió en una ocasión para que distintas figuras del espectáculo mostraran sus elecciones de moda. Entre protagonistas, integrantes del elenco y personalidades invitadas, el evento reunió a varios de los nombres que forman parte de esta esperada producción sobre una de las figuras más reconocidas de la cultura popular argentina.

El impresionante estilismo de Moria Casán para el estreno de su biopic

Para el estreno de su biodrama, Moria Casán apostó por un sofisticado vestido plateado, con una silueta de corte sirena que se ajustó al cuerpo y resaltó su figura. La prenda, de manga larga y escote amplio, combinó un efecto metalizado con frunces diagonales que recorrieron el torso, mientras que la falda se mantuvo ceñida hasta la zona de las piernas y se abrió hacia el bajo. Como accesorios, sumó largos pendientes plateados que acompañaron el brillo del vestido. Para completar el look, llevó el cabello suelto y un maquillaje intenso.

Griselda Siciliani deslumbró en la alfombra roja de la serie de Moría

Por su parte, Griselda Siciliani apostó por un elegante conjunto de inspiración sastrera en color blanco, con una estética minimalista y sofisticada. La actriz llevó un blazer de corte amplio y ligeramente oversized, con solapas clásicas y largo por debajo de la cadera, que combinó con un top blanco de escote profundo en V y un pantalón de pierna ancha y tiro alto, de caída fluida y extra largo. El total white se completó con zapatos negros de taco alto, apenas visibles bajo el pantalón, y accesorios dorados.

Sofía Gala en el estreno de la serie de Moria Casán

Fiel a su estilo, Sofía Gala Castiglione eligió una propuesta sensual y de estética dark para el estreno de Moria. La actriz llevó un minivestido strapless de inspiración lencera, con estructura tipo corset y una base en tono gris cubierta por encaje negro de motivos florales. El bustier, con paneles verticales y varillas visibles, marcó la cintura, mientras que la falda corta y ceñida mantuvo la silueta ajustada. Completó el look con medias negras semitransparentes, un collar corto de eslabones plateados, una pulsera de textura brillante y el cabello peinado hacia atrás con efecto húmedo.

Cecilia Roth en el estreno de la serie de Moria Casán

Cecilia Roth, en tanto, eligió un clásico vestido negro de gala para el estreno de Moria, con el brillo como protagonista. La actriz llevó un diseño largo de manga larga y cuello alto, completamente cubierto de lentejuelas que aportaron luminosidad de manera sutil. La parte superior se mantuvo entallada al cuerpo y la falda se abrió hacia el piso con una silueta amplia y una extensa cola. Completó el estilismo con aros y brillantes, varios anillos y un pequeño clutch negro con aplicaciones doradas.

Sofía Gala, Moria Casán, Griselda Siciliani, Cecilia Roth en el estreno de Moria

El estreno de Moria marcó así el encuentro de sus protagonistas y amigos de la diva en una noche especial, en la previa de la llegada de la serie a Netflix. Con ocho episodios y distintas actrices encargadas de representar a Moria Casán en diferentes momentos de su vida, la ficción promete llevar a la pantalla parte de la historia de una de las personalidades más emblemáticas del espectáculo nacional.

Fotos: Loli Laboureau/Netflix