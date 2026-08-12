Confirmaron el motivo por el que Tini Stoessel no invitó a sus padres a su casamiento: “Viene desde hace tiempo”

Tini Stoessel vive momentos de mucha emoción y felicidad en medio de los preparativos de su boda con Rodrigo de Paul. Tras especulaciones, la artista confirmó la noticia y causó revolución en redes sociales. Sin embargo, no es todo color de rosa en su vida ya que, según trascendió esta semana, atraviesa problemas familiares. Por esta razón, sus padres no estarían invitados a la fiesta.

Revelan los detalles de la crisis familiar que vive Tini Stoessel

En los últimos días, la relación entre Tini Stoessel y sus padres volvió a quedar en el centro de la escena a raíz de versiones que hablan de un fuerte distanciamiento familiar. La información fue difundida inicialmente por Paula Varela, panelista de Intrusos, quien aseguró que personas cercanas a la cantante la habían visto triste por esta situación, aunque decidida a sostener la distancia. Según había señalado, actualmente el contacto entre ellos sería prácticamente nulo.

Ahora, Pepe Ochoa aportó nuevos detalles sobre los motivos que habrían desencadenado este conflicto entre Tini Stoessel y sus padres. Durante su programa El Ejército de la Mañana en Bondi Live, el periodista sostuvo que los problemas entre ellos no serían recientes aunque salió a la luz esta semana. “Lo de Tini y los padres viene desde hace mucho tiempo”, afirmó.

Tini Stoessel

En relación con su padre, Alejandro Stoessel, Pepe Ochoa explicó que una de las principales diferencias habría surgido cuando Tini Stoessel comenzó a querer tener mayor control sobre su carrera profesional y conocer con precisión los ingresos que generaba su trabajo. “Quiso empezar a saber cuánto se facturaba y empezar a decidir sobre su carrera”, relató.

Tini junto a su papá, Alejandro Stoessel

Por otro lado, Pepe Ochoa hizo referencia a la relación de Tini con su madre, Mariana Muzlera, y aseguró que el vínculo se habría deteriorado especialmente durante la etapa en la que la estrella pop estuvo relacionada con Young Miko. Según su versión, su madre no habría aceptado aquella relación y eso habría provocado una ruptura entre ambas.

Tini Stoessel junto a su mamá, Mariana Muzlera

De acuerdo con Pepe Ochoa, mientras el conflicto con su padre estaría relacionado principalmente con años de trabajo compartido, la situación con su mamá tendría otro origen. “El vínculo con Young Miko fue lo que erosionó el vínculo con la madre y con el papá tiene una cuestión de haber laburado todo el tiempo juntos”, explicó sobre las razones del problema familiar que atraviesa Tini Stoessel.

Tini Stoessel y Younk Miko

La llamativa frase sobre Tini que trasciende desde el entorno de sus padres

Pepe Ochoa también reveló la llamativa frase que surge desde los allegados a los padres de Tini Stoessel. "Dicen que está en una especie de rebeldía", expresó en su ciclo de streaming. Finalmente, el conductor relacionó este proceso personal que estaría mal visto por ellos con algunas de las manifestaciones públicas que la intérprete realizó durante sus últimos shows, especialmente aquellas vinculadas con la diversidad y el orgullo LGBTQ+.

"Nunca ella se proclamó sobre nada bajo ningún punto de vista. Y bueno, es una Tini que se siente liberada y que va a hacer lo que ella tiene ganas", concluyó. De esta manera, confirmaron que el motivo por el que Tini Stoessel no invitó a sus padres a su casamiento con Rodrigo de Paul tiene que ver con diferencias que mantuvo con ellos y que llevan un largo tiempo.