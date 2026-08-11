La vida de Hernán Jiménez, el compañero de Adrián Suar que tocó para Bowie y a los 56 años brilla en la nueva serie de Moria

Hernán Jiménez construyó una trayectoria que atraviesa distintos escenarios artísticos, desde la música hasta el teatro y la televisión. Su recorrido lo llevó a compartir escenarios con figuras como David Bowie, a consolidar una dupla creativa en la publicidad y a desarrollar proyectos propios que reflejan su versatilidad. Hoy, con más de 50 años, continúa sumando capítulos a una carrera marcada por la diversidad y la búsqueda constante de nuevos desafíos. Su identidad se nutre de experiencias con la intención de ver nuevas formas de expresión.

De tocar con David Bowie a brillar en el teatro argentino: La nueva vida de Hernán “Curly” Jiménez

Hernán “Curly” Jiménez, compañero de Adrián Suar, es un artista que supo reinventarse en cada etapa de su vida profesional. Su recorrido comenzó en la música, donde se destacó como trompetista y cantante dentro de la escena under de los años ochenta y noventa. Lideró bandas, participó en grabaciones y llegó a ser telonero de artistas internacionales como David Bowie, Molotov y Jimmie Vaughan. Esa etapa lo conectó con proyectos documentales y le permitió consolidar un perfil creativo que más tarde trasladaría al teatro y la televisión.

Hernán “Curly” Jiménez

Según contó Hernán Jiménez, su apodo llegó en su adolescencia por su parecido con el personaje de Los tres chiflados; se convirtió en parte de su identidad pública. Con el tiempo, “Curly” se asoció a una masiva popularidad televisiva gracias a las recordadas publicidades de analgésicos que protagonizó junto a Adrián Suar. Esa dupla, que ya lleva siete años, se destacó por la complicidad y cercanía entre ambos, convirtiéndose en un sello con personalidad propia.

La pasión por el teatro lo llevó a trabajar con referentes como Alfredo Alcón y Enrique Pinti, además de participar en coproducciones internacionales junto a Peter Fonda. Su versatilidad lo convirtió en actor, director y autor, con proyectos que abarcan desde obras clásicas hasta propuestas vanguardistas. En los últimos años, brilló en la obra Cyrano junto al Puma Goity en el Teatro San Martín y dirigió el unipersonal El aparato, reafirmando su interés por la experimentación escénica.

Hernán “Curly” Jiménez y Carlos Belloso en Curly Café

En paralelo a su carrera artística, el actor también abrió un espacio propio en el barrio de Floresta: Curly Café. El lugar, que lleva su apodo, se transformó en un punto de encuentro para figuras del espectáculo, muchos de sus compañeros en obras y producciones y vecinos de la zona. Allí combina su pasión por el arte con la hospitalidad, creando un ambiente que refleja su estilo personal, cargado de humor, y su vínculo con la comunidad.

De la música a la televisión y un nuevo desafío en la pantalla: El presente de Hernán “Curly” Jiménez

A los 56 años, Hernán Jiménez suma un nuevo hito en su trayectoria al formar parte del elenco de la serie biográfica sobre Moria Casán. En esta producción interpreta al recordado capocómico Jorge Porcel, recreando los años dorados de la revista y la comedia nacional. Su participación marca un regreso a la gran pantalla con un personaje emblemático de la historia del espectáculo argentino. Su aparición en el proyecto suma su pasión por la comedia y la actuación, logrando una interpretación precisa y cargada de personalidad.

Hernán “Curly” Jiménez en Vigilantes

Este presente artístico se complementa con proyectos en radio y cine, además de la continuidad de sus trabajos teatrales. Su capacidad para transitar distintos géneros y formatos lo posiciona como una figura polifacética, capaz de adaptarse a los cambios de la industria sin perder su identidad. Pero su gran actualidad no lo aleja de su familia; el pasado 14 de junio celebró sus bodas de plata junto a su esposa, Sybila Leia. El festejo reunió a su entorno más cercano, consolidando un vínculo que él destaca como fundamental desde el inicio de su relación.

Ese equilibrio entre vida privada y carrera artística le permite sostener un recorrido que combina éxito profesional con estabilidad personal. Sin duda alguna, Hernán “Curly” Jiménez logró reinventarse en cada etapa. De los escenarios musicales a las tablas del teatro, de la publicidad televisiva a la gran pantalla, su camino refleja una búsqueda constante de nuevos desafíos. A sus 56 años, se prepara para seguir sorprendiendo en proyectos que integran música, actuación y dirección, reafirmando su lugar dentro de la industria.

Hernán “Curly” Jiménez y su esposa, Sybila Leia

Hernán “Curly” Jiménez, el compañero de Adrián Suar, mantiene un recorrido que combina música, teatro y televisión en una misma línea de trabajo. Su historia refleja la capacidad de transitar distintos escenarios, desde los conciertos en los que compartió espacio con figuras internacionales hasta las producciones teatrales y audiovisuales que lo consolidaron como un artista versátil. A lo largo de los años, sumó proyectos personales como su café en Floresta y celebró momentos familiares que acompañan su vida profesional.

VDV