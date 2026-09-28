CARAS Moda 2026 propone vivir una noche especial, una edición concebida no solo para ver la moda, sino para sentirla y celebrarla en un verdadero retrato colectivo. Por eso diseñadores, artistas, músicos y referentes de distintas disciplinas crean experiencias en vivo donde el vestuario, la música y el arte son protagonistas.

Bajo la dirección general de Mercedes Funes y con la producción creativa de Kika Tarelli y Sol Albano, la propuesta busca que los invitados recorran diferentes escenas y descubran intervenciones especialmente pensadas para esta ocasión. Cada encuentro tendrá su propio lenguaje y pondrá en diálogo a reconocidos nombres de la cultura y la moda del país.

Llega una nueva edición de CARAS Moda

Porque la ropa es una segunda piel cargada de deseo, tiempo y emoción. Una prenda nunca está sola: cobra sentido en el cruce con la música, el teatro, el ritmo y la mirada del otro. CARAS Moda 2026 es una edición concebida no solo para ver la moda, sino para sentirla y celebrarla en un verdadero retrato colectivo.

Con esta gala, CARAS celebra el diseño y la creatividad de la Argentina, con algunos de los nombres más relevantes y destacados de la escena, en una noche única.