El mensaje que pondría fin al enfrentamiento entre Georgina Barbarossa y Moria Casán

Georgina Barbarossa y Moria Casán dejaron a todos sorprendidos en la última entrega de los Martín Fierro 2026. Ambas dijeron adiós a la tensión acumulada por años en un acto de verdadera amistad que quedó grabado en la memoria de los presentes. La interacción entre figuras emblemáticas del medio dejó en claro que incluso las heridas más profundas pueden cerrarse cuando hay sinceridad y afecto genuino.

Ahora, la conductora de A la Barbarossa compartió una publicación en sus redes sociales que dejó en claro su reconciliación con su colega. Moria no se quedó atrás y respondió a dicho posteo. De esa manera, las dos artistas dejaron atrás sus diferencias y firmaron finalmente la paz.

Georgina Barbarossa y un emotivo mensaje que revela el alcance de la reconciliación

En las últimas horas, Georgina Barbarossa sorprendió a sus seguidores con un posteo cargado de nostalgia y cariño. La conductora de "A la Barbarossa" en Telefe publicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram que dejó en evidencia la profunda conexión que ahora une a ella con Moria Casán.

Georgina Barbarossa//Archivo

“Hoy y ayer, 2026 y 1997. Martín Fierro y Locas x ellos donde nos hicimos amigas. La vida es un carnaval Moria”, escribió la artista junto a un emoji de brillos, acompañando de una imagen que remite a sus años de amistad y otra imagen del famoso encuentro en la última emisión de los Martín Fierro 2026.

Georgina Barbarossa y Moria Casán//Instagram

En las dos fotografías, ambas aparecen sonriendo, reflejando un momento de alegría compartido en diferentes momentos de la vida. La publicación generó una ola de comentarios de seguidores que celebran la reconciliación, ansiosos por ver qué nuevos lazos se fortalecen en el mundo del espectáculo.

Moria Casán también expresó sus sentimientos con un posteo que reafirma la reconciliación

Moria Casán devolvió el gesto y aceptó compartir en su perfil de Instagram el mensaje de Georgina Barbarossa. La publicación generó un revuelo en las redes, con mensajes de apoyo y felicitaciones de sus seguidores y colegas del medio. La actitud de ambas figuras muestra que, a pesar del paso del tiempo y las diferencias, la amistad y el respeto pueden prevalecer si hay voluntad de sanar heridas.

Georgina Barbarossa y Moria Casán//Instagram

“Mujeres del espectáculo”, “Muy bien, perdonar es divino, “Las verdaderas divas” y “Me dio mucha alegría ese abrazo. Hay que tener mucha humildad para perdonar”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios de redes sociales que celebraron la reconciliación entre Georgina Barbarossa y Moria Casán.