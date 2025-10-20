Maxi López fue protagonista de una escena inesperada el fin de semana al asumir, por unas horas, el rol de cuidador de sus hijos, fruto de su pasada relación con Wanda Nara. Además, también se quedó con el hijo mayor de Evangelina Anderson. Mientras tanto, ambas madres aprovecharon la ocasión para una salida con amigas.

Maxi López sorprendió a todos el último fin de semana al encargarse del cuidado de sus hijos, fruto de su relación con Wanda Nara, y al mayor de los de Evangelina Anderson. La situación se dio en un entorno relajado, donde las madres decidieron disfrutar de una noche compartida.

Durante una reciente emisión de MasterChef Celebrity, el exfutbolista fue mencionado por la conductora por tener un gesto “ejemplar”. Según revelaron, el deportista fue el responsable de cuidar a sus tres hijos, Valentino, Benedicto y Constantino López, junto a Bastian Demichelis por algunas horas mientras sus madres disfrutaban de una salida solas.

Mientras se mostraba el balcón de los “salvados” en la gala de eliminación del reality culinario, Wanda Nara, comentó entre risas que veía a Maxi López “muy atrás, muy escondido” entre sus compañeros. “Me encantó que este fin de semana te hiciste cargo de los chicos, este finde se puso la 10 y yo tuve libre”, agregó.

La revelación de la presentadora generó risas y sorpresa entre todos los presentes y en la audiencia. Por su parte, Evangelina Anderson, quien también se encontraba entre los salvados del programa, se sumó al agradecimiento: “Hasta del mío se hizo cargo también, estuvo Basti, mi hijo mayor también”.

“Se llevó Maxi todos los chicos, los de Evangelina, todos”, agregó Wanda Nara en sintonía con la modelo. Cabe destacar que tanto Bastian Demichelis como Valentino López, son compañeros en las inferiores de River Plate, y se volvieron grandes amigos. Gracias al vínculo de los mayores, todos los hijos de la modelo y la empresaria se volvieron inseparables.

El apoyo de Daniela Christiansson a Maxi López en su retorno a MasterChef Celebrity

Daniela Christiansson compartió un mensaje especial dedicado a Maxi López en el contexto de su regreso a la Argentina para continuar con su participación en MasterChef Celebrity. La modelo eligió una frase particular pero significativa, acompañada por una imagen de él junto a su hija.

"Cuando tu corazón se rompe en silencio, pero tu mente susurra: Solo es un adiós por ahora. El amor nos da paciencia y la razón nos recuerda que es lo correcto, por ahora. Te esperamos, amor. Gracias por estos días juntos", concluyó. Cabe destacar que en las próximas horas el delantero va a emprender su regreso a Argentina para continuar con el programa.

