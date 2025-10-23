El motivo por el que Susana Giménez tuvo que viajar de urgencia a Miami

Susana Giménez volvió a ser noticia luego de su cruce con Verónica Lozano por llevarse, otro año más, el premio como Mejor conductora en los Martín Fierro 2025. Según informaron en LAM (América TV), la diva viajó a Miami de manera urgente, lo que despertó gran preocupación en las redes sociales. En el ciclo de Ángel de Brito aseguraron que no se trató de un viaje como los que realiza normalmente, donde se hospeda en su residencia y vacaciona allí, sino que es otro el motivo.

Por qué Susana Giménez viajó con urgencia a Miami

Uruguay y Estados Unidos son los dos destinos favoritos de Susana Giménez. De hecho, posee propiedades en ambos lugares. Actualmente, el país vecino es su hogar ya que vive allí y la tierra norteamericana es donde vacaciona sola o con su familia y amigos. Precisamente, en las últimas horas, contaron en LAM que la conductora debió viajar con urgencia a la ciudad de Miami por una particular razón.

Fue Laura Ubfal quien dio más detalles del vuelo de Susana Giménez y su llegada: "Me acaban de llamar de Estados Unidos, gente que estaba en el aeropuerto, y me dijeron que Susana subió y bajó primera del avión de American Airlines en su llegada a Miami". En este sentido, agregó que la conductora arribó a las 4 de la mañana y usó una silla de ruedas para poder movilizarse hasta el vehículo que la llevó a su casa.

Susana Giménez

Con su clásica melena rubia y lentes oscuros, la artista fue reconocida por algunas pocas personas que se encontraban en el lugar y le hicieron llegar la noticia a la periodista. Esta información causó revuelo en las redes sociales y preocupación en sus seguidores. Asimismo, los demás integrantes del programa de Ángel de Brito quisieron saber por qué no caminó y bajó del avión en sillas de ruedas.

Ahí fue cuando Laura Ubfal explicó: "No es nada raro, en el aeropuerto hay que caminar cuadras y cuadras y ella está operada de la cadera". Luego, reveló por qué Susana Giménez debió viajar de manera imprevista a Miami: "Fue a ver qué es lo que pasa con su casa".

En esa misma línea agregó que desembolsó "3 millones de dólares y hoy está valuada en 9 millones y medio de dólares". Sin embargo, recordó el drama que vivió la Su tiempo atrás cuando la misma "se incendió por un cortocircuito". Laura Ubfal sumó que "le pagaron el seguro y le tomó 9 meses poder viajar para realizar los arreglos".

Este tiempo bastante extenso, según sus palabras, se debe a que allí se debe pedir permiso para todo. Por esta razón, expresó que la presentadora voló rumbo a la ciudad estadounidense para estar al tanto de los avances de la obra y quedarse pendiente si se necesita algo más para terminar su propiedad.

De esta manera, revelaron que Susana Giménez tuvo que viajar de urgencia a Miami y el motivo tiene que ver con su vivienda, ubicada en Venetian Island, una cadena de islas artificiales conectadas por la Calzada Veneciana, la cual sufrió un cortocircuito eléctrico provocado por la lluvia y un enchufe del jardín en 2023. De acuerdo a Laura Ubfal, la actriz fue a ver cómo siguen los arreglos y estar pendiente de su remodelación.