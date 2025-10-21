Luisana Lopilato y Máxima Zorreguieta reinas del cuadrillé: la tendencia que adaptaron a su estilo para looks elegantes y cancheros

Luisana Lopilato y Máxima Zorreguieta sorprendieron al llevar el mismo tejido cuadrillé, aunque cada una lo lució con su propio sello. Esta tendencia se está viendo mucho en el exterior y promete regresar con todo a la Argentina. A través de Instagram, ambas se mostraron con looks similares y cautivaron a sus seguidores de las redes sociales.

Misma tendencia pero con sello propio: Luisana Lopilato y Máxima Zorreguieta cautivaron con sus looks cuadrillé

Tanto Luisana Lopilato como Máxima Zorreguieta apostaron por el tejido cuadrillé, aunque cada una lo adaptó a su propio estilo y contexto, logrando dos interpretaciones completamente distintas de una misma tendencia. La actriz lo llevó en clave moderna y sensual mientras que la reina de Holanda lo prefirió en un outfit más clásico, elegante y atemporal.

En su cuenta de Instagram, Luisana Lopilato compartió las imágenes de su atuendo y cautivó, una vez más, a sus millones de fanáticos. "Yo, deslumbrada por una vista que ni se ve. Ustedes, deslumbrando con ese outfit", escribió la artista junto a las postales donde se la ve posando en un roof top.

Luisana Lopilato

Su look estuvo compuesto por un corset de tejido cuadrillé con escote corazón y estructura marcada. Un detalle que elevó esta prenda fueron los botones dorados en el frente. Para combinarlo, escogió un pantalón sastrero en color negro y un tapado de líneas amplias en la misma tonalidad. Así, la esposa de Michael Bublé logró el equilibrio perfecto entre lo clásico de la pieza superior y la vanguardia de su conjunto.

El beauty look de Luisana Lopilato también generó gran impacto ya que se mostró con un pelo completamente recogido y un enorme mechón suelto y ondulado. Su makeup incluyó colores duraznos con dos productos claves: máscara de pestañas bien intensa y labial rojo coral.

Luisana Lopilato

Máxima Zorreguieta, por su parte, optó por un vestido tipo tweed de mangas largas, escote en V y tejido cuadrillé en tonos blanco y negro. Además, lleva un corte recto y botones dorados como los de Luisana Lopilato. Este diseño sofisticado lo lució durante la visita al municipio de Zaanstad en el marco del Pacto Zaandam-Este 2024-2044 y, por supuesto, llamó la atención de todos con su look.

Máxima Zorreguieta

Para completar su estilismo, la monarca agregó un cinturón fino en dorado, que marcó su silueta con sutileza, y un par de aros haciendo juego. Lejos de optar por una vestimenta llamativa y en color vibrante, Máxima Zorreguieta prefirió un look en tendencia que se adapte mejor al compromiso social que formó parte de su agenda institucional.

Como calzado, llevó unas botas negras de cuero y con taco, que le aportaron altura y la ayudaron a estilizar su cuerpo. Su beauty look no fue para nada novedoso: llevó un cabello suelto con línea lateral y ondas suaves mientras que su maquillaje volvió a ser natural, glowy y en tonos nude.

Máxima Zorreguieta

En resumen, ambas coincidieron en rescatar el encanto de este tejido, que siempre regresa con fuerza, pero lo adaptaron a su propia identidad: la artista desde la modernidad y el estilo audaz mientras que la reina desde la elegancia institucional. De esta manera, Luisana Lopilato y Máxima Zorreguieta se coronaron como las reinas del cuadrillé y adaptaron esta tendencia a sus propios estilos con looks elegantes y cancheros.