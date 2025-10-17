Susana Giménez vuelve a ser la cara de Secco: el reencuentro más esperado de la publicidad argentina

A varias décadas de su primera colaboración con la marca, Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña publicitaria de Secco, la tradicional marca argentina de gaseosas.

La nueva propuesta revive un vínculo histórico que marcó un antes y un después en la comunicación publicitaria nacional.

Una historia que comenzó en los años 70

En los años 70, Susana Giménez conquistaba a los argentinos con su carisma y frescura. Fue entonces cuando Secco la eligió para su primer comercial televisivo, un hito en la historia publicitaria de la marca.

En aquellos tiempos, la televisión aún era en blanco y negro y las botellas de Secco eran de vidrio color marrón. Desde entonces, mucho cambió, pero un valor une a Susana y a Secco: la autenticidad.

Hoy, la diva vuelve a ser la imagen de una campaña que rinde homenaje a la historia compartida entre la marca y el público, con un mensaje que resume su espíritu:

“Lo auténtico Seccomparte.”

Con esta frase, Secco refuerza su identidad basada en la cercanía, la frescura y el orgullo por lo nacional.

Una campaña que une pasado, presente e innovación

La nueva campaña toma como punto de partida aquel primer comercial de los años 70 y recorre algunos de los momentos más emblemáticos de la carrera de Susana —como su célebre “shock” o su icónico programa de televisión—, estableciendo un paralelismo entre su espontaneidad, frescura y autenticidad, y los valores que Secco representa desde sus orígenes.

Más que un simple comercial, el spot es un homenaje al pasado con la mirada puesta en el futuro, que combina emoción, memoria y tecnología de vanguardia.

El trabajo fue realizado con tecnologías de última generación, incorporando recursos de animación, efectos visuales y una estética pop vibrante, que fusiona innovación y tradición en una propuesta fiel al espíritu de la marca.

El nuevo spot de Secco con Susana Giménez ya está disponible en YouTube y en las redes oficiales de la marca.

En cada escena, la campaña invita a revivir momentos inolvidables y a celebrar junto a Susana y Secco el valor de ser auténticos.

