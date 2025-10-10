Crece la tensión entre Wanda Nara y Susana Giménez

Durante este jueves, se conoció un supuesto enfrentamiento entre Wanda Nara y Susana Giménez. La polémica surgió luego de que la mediática llegara a Telefe y se le asignara un camarín tradicionalmente utilizado por la histórica conductora del canal.

Wanda Nara

Según se pudo conocer, la noticia del cambio no habría sido del todo bien recibida por Susana Giménez, generando versiones sobre la creciente tensión entre ambas figuras. Los detalles del conflicto fueron compartidos por la panelista Cora Debarbieri en el programa de Karina Mazzocco.

Wanda Nara deja sin su camarín a Susana Giménez

“Wanda llegó a Telefe y le extendieron la alfombra roja. Tanto es así que le dieron el camarín que utiliza siempre Susana Giménez”, explicó Debarbieri. La panelista agregó: “Es un camarín amplio, es como un tres ambientes, y está equipadísimo”, destacando que se trata de un espacio que normalmente estaría reservado exclusivamente para la diva de los teléfonos.

Susana Giménez

Por otro lado, otras personas allegadas al canal aseguran que el camarín de Susana Giménez está “sellado”, y su uso exclusivo dificulta que se le otorgue a otra figura. Sin embargo, Debarbieri señaló: “Wanda es la nueva diva de la pantalla de Telefe”, indicando que la mediática se posiciona como protagonista dentro de la señal.

La relación de Wanda Nara y Martín Migueles

Además, durante el programa se discutió sobre la actitud de Martín Migueles frente a la exposición mediática derivada de la presencia de Wanda Nara en el canal. Según los reportes, el empresario parece sentirse incómodo con la atención pública que generan las cámaras.



Wanda Nara y Martín Migueles

Tras una jornada de grabación de MasterChef Celebrity, Wanda Nara se dirigió directamente a la camioneta donde la esperaba Migueles, sin dar declaraciones: “El novio de Wanda, quien parece sentirse incómodo con la exposición pública derivada de la relación… se cubría el rostro con las manos y evitaba contacto público”, indicaron desde el piso. A pesar de ello, se mantiene el vínculo entre ambos, aunque las diferencias en su relación con los medios generan momentos de tensión frente a los flashes.