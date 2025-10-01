La furiosa respuesta de Susana Giménez después de que Vero Lozano cuestionara su Martín Fierro

Susana Giménez fue la gran protagonista de la última entrega de los Martín Fierro. La diva se quedó con dos estatuillas: una por Mejor programa de interés general, gracias a los doce especiales que grabó en 2024, y otra en la categoría Mejor conductora. Sin embargo, su triunfo desató la indignación de Verónica Lozano, que se fue del Hilton sin premios y con un discurso encendido.

La conductora de Cortá por Lozano criticó el sistema de votación de Aptra y reclamó mayor equidad en el reparto de los galardones. Incluso amagó con no volver a la ceremonia. “No puede ser que siempre recaigan en las mismas personas. Habría que repartir mejor”, expresó desde su mesa, en un gesto que rápidamente se viralizó en redes.

La respuesta de Susana Giménez a las declaraciones de Verónica Lozano luego de los Martín Fierro

Horas después, la periodista fue consultada por un cronista de Socios que Pican (SQP), el ciclo que conduce Yanina Latorre, y volvió a debatir. Esta vez apuntó directamente contra la categoría que ganó Susana. “Puntualmente a conducción, Susana, ¿por qué no otra compañera? Hace un montón que estamos laburando todas. Ya se llevó uno como mejor programa... repartí el juego, ¿entendés lo que te digo?”, planteó Lozano, dejando en evidencia su indignación.

La respuesta de Susana no tardó en llegar. El cronista Oliver Quiroz, también premiado en la gala, la esperó en la puerta de su casa en Barrio Parque y logró obtener su testimonio cuando salía rumbo a un evento. Distendida, primero felicitó al periodista por su logro y luego recordó que su ciclo fue distinguido también en Estados Unidos. Entre risas, lanzó: “¡Que me den el de Innovación ahora! No, mejor que no me den más porque después dicen que siempre se lo dan a Susana Giménez”.

Consultada sobre las palabras de Lozano, fue tajante: “Nada, todo el mundo se lo merece, ¿viste? Pero nadie se banca 36 años de televisión con 40 puntos de rating. Si me lo dan, es porque me lo merezco”. También descartó cualquier enojo con Telefe: “No me importa, si no quiere que no vaya, es cosa de ella”.

El contrapunto entre dos de las conductoras más reconocidas de la televisión local promete seguir dando que hablar. Mientras Verónica Lozano reclama una renovación en el reparto de los premios Martín Fierro, Susana Giménez refuerza su vigencia con reconocimientos dentro y fuera del país.

