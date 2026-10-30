Muna Pauls se anticipó al color que será tendencia esta temporada con un look casual y retro

Muna Pauls compartió una serie de fotografías en sus historias de Instagram y mostró una propuesta de estilo en la que el color fue el gran protagonista. Lejos de apostar por un conjunto completamente monocromático, la joven distribuyó el color en diferentes elementos de su vestuario y consiguió una combinación equilibrada, con guiños a la moda retro y una impronta descontracturada.

Muna Pauls se anticipó al color de la temporada

La elección no fue casual, y es que este se perfila como uno de los tonos que ganará protagonismo esta temporada y la artista encontró una manera de sumarlo a sus looks cotidianos sin necesidad de recurrir a prendas demasiado llamativas. Desde la ropa hasta los accesorios beauty, cada detalle acompañó la misma apuesta cromática.

El look de Muna Pauls con rojo, denim y referencias retro

Se trata del color rojo. La pieza central del estilismo de Muna Pauls es una camisa de mangas largas con estampado de cuadros vichy en rojo anaranjado y blanco. La actriz la llevó abierta, con las mangas ligeramente abullonadas y un calce holgado, sobre una camiseta blanca ajustada y corta que dejó parte del abdomen a la vista. El contraste entre ambas prendas permitió jugar con las proporciones y combinar una silueta superior más amplia con otra ceñida al cuerpo.

El look de Muna Pauls con rojo, denim y referencias retro

Para completar el conjunto, eligió unos jeans de tiro medio, lavado azul clásico y silueta amplia. El pantalón presenta una estructura relajada, con perneras rectas y volumen desde las caderas hasta los tobillos. Sin embargo, el detalle que terminó de definir el estilismo estuvo en los pies: unas zapatillas deportivas rojas de Puma que retomaron el tono de la camisa y reforzaron la presencia del color en todo el conjunto.

La manicura roja y los accesorios que completaron el look de Muna Pauls

El rojo también tuvo su lugar en el universo beauty de Muna Pauls. En otra de sus historias, mostró una manicura en este tono, con un acabado brillante y uñas cortas de forma suavemente ovalada. Se trata de un clásico que mantiene su vigencia y que, en este caso, funcionó como una continuación de la propuesta cromática que había elegido para su vestuario.

La manicura roja y los accesorios que completaron el look de Muna Pauls

A ese detalle se sumaron varios anillos dorados y plateados de diferentes tamaños y diseños. La combinación de metales aportó un contraste interesante y le dio personalidad al conjunto, sin necesidad de sumar otros colores protagonistas. Así, Muna Pauls encontró en una camisa estampada, unas zapatillas deportivas y una manicura al tono una manera de anticiparse a una de las apuestas cromáticas de la temporada.