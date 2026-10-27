Agustina Cherri reveló la importancia de Claudia Villafañe en la crianza de sus hijos: “Hace 25 años nos endulza la vida”

Agustina Cherri compartió un encuentro muy especial junto a Claudia Villafañe y parte de su familia, una escena que permitió ver una costumbre que se mantiene vigente desde hace años. Entre recuerdos, momentos cotidianos y varias generaciones reunidas en un mismo lugar, la actriz dejó al descubierto el espacio que ocupa la empresaria en la vida de sus hijos. La reunión también puso en evidencia cómo ciertos hábitos y tradiciones familiares lograron mantenerse con el paso del tiempo.

Agustina Cherri sorprendió a todos al revelar una costumbre especial que mantiene con Claudia Villafañe

Agustina Cherri mostró un momento de intimidad familiar que tuvo como protagonista a Claudia Villafañe, una figura muy presente en distintas etapas de su vida. A través de un video grabado en la cocina de quien sus hijos llaman cariñosamente “La Tata”, la actriz mostró una escena cotidiana que permitió ver el vínculo que mantiene con ella desde hace años y cómo esa cercanía también se trasladó a las nuevas generaciones de la familia.

Muna Pauls y Agustina Cherri

En las imágenes se la pudo ver junto a la organizadora de eventos, Muna Pauls, y los hijos más pequeños de la artista, Nilo y Alba, disfrutando de una tarde entre dulces, conversaciones y recuerdos. El encuentro se desarrolló alrededor de una mesa repleta de preparaciones caseras, una costumbre que forma parte de la historia compartida entre ambas familias y que, según dejó en claro la actriz, continúa vigente con el paso del tiempo.

Uno de los momentos más comentados del video fue el intercambio entre la hija más grande de Agustina Cherri y Claudia Villafañe sobre las golosinas y postres que históricamente formaron parte de las visitas a su casa. Mientras la joven recordaba las meriendas de su infancia y la facilidad con la que encontraba sus dulces favoritos, la empresaria respondió con humor a cada comentario. La artista también participó de la conversación, aportando anécdotas y describiendo algunas de las especialidades que se encontraban sobre la mesa.

La escena mostró un clima relajado y familiar. Entre bromas y recuerdos, surgieron referencias a distintas costumbres compartidas a lo largo de los años. Incluso cuando la madre de Dalma y Gianinna Maradona señaló que algunos excesos dulces podían traer consecuencias, la conversación continuó entre risas y comentarios espontáneos que reflejaron la confianza construida durante décadas.

Las emotivas palabras que Agustina Cherri le dedicó a Claudia Villafañe

Junto al video que compartió en sus redes sociales, Agustina Cherri eligió acompañar las imágenes con un mensaje dedicado especialmente a Claudia Villafañe. En ese texto recordó cómo fueron sus primeras visitas cuando era chica y destacó que siempre asociaba esos encuentros con el cariño y las preparaciones dulces que encontraba en la casa de quien considera una persona fundamental en su historia.

Agustina Cherri y Muna Pauls en la casa de Claudia Villafañe

“La casa de la Tata siempre fue la casa de los mejores dulces; desde chica, cada vez que iba, esperaba el momento en donde aparecía con una delicia y una caricia”, escribió la actriz. Luego explicó que esa misma experiencia la vivieron sus hijos mayores, Muna y Nilo, y que hoy también forma parte de la infancia de los más pequeños de la familia. En otro tramo del mensaje, resumió la importancia que tuvo la empresaria a lo largo de estos años para su familia.

“El tiempo pasó, Muna y Nilo tuvieron la misma suerte, y doy gracias porque hoy mis hijos más chicos puedan vivir esa tradición. ¡¡Hace más de 25 años que Claudia Villafañe nos endulza la vida!! ¡Te amamos, Tata!”, expresó Agustina Cherri. Las palabras no tardaron en encontrar respuesta. La empresaria comentó la publicación y devolvió el afecto con un mensaje dedicado a la actriz y a sus hijos. “¡Cómo las quiero! ¡Me encanta verlos crecer! En mi casa siempre un dulce van a encontrar”, escribió.

Claudia Villafañe

Más allá de los postres, las golosinas y las recetas caseras, el video permitió observar una costumbre familiar que continúa vigente con el paso del tiempo. La presencia de Claudia Villafañe en distintos momentos de la vida de Agustina Cherri y de sus hijos quedó reflejada en una reunión simple, atravesada por recuerdos y nuevos encuentros. Las imágenes en la cocina de “La Tata” mostraron cómo una tradición que comenzó hace más de dos décadas sigue formando parte de su presente.

VDV