Murió Ernesto Acher, integrante de Les Luthiers y referente del humor argentino

Este sábado 13 de diciembre, el mundo de la música y la actuación se llenó de luto tras confirmarse la muerte de Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers y fundador de La Banda Elástica. Si bien se desconocen las causas de su deceso, su ingenio, sensibilidad musical y humor refinado marcó una nueva forma de crear expresiones artísticas que dejaron huellas en la esfera cultural argentina.

Ernesto Acher, de Les Luthiers a La Banda Elástica

Ernesto Acher nació el 9 de octubre de 1939 en la provincia de Buenos Aires. En 1971 se incorporó a Les Luthiers, donde formó parte por más de 15 años del grupo que lo vio mostrar su versatilidad en la actuación y en la música. Allí se desempeñó como compositor, arreglador, amplificador y multiinstrumentista. Su capacidad para tocar más de veinte instrumentos lo posicionó como uno de los artistas más cultos de aquel entonces.

Ernesto Acher | Créditos: página web de Les Luthiers

Su paso por este recordado quinteto dejó escenas y discos que se convirtieron en un clásico de la cultura nacional. Asimismo, logró realizar significativos aportes musicales a la banda para potenciar la puesta en escena y resaltar la narrativa de los guiones, dejando una huella que perduró durante décadas. Entre sus obras más significativas, se destacan: “Miss Lilly Higgins”, “Epopeya de los quince jinetes”, “Teresa y el Oso” y “Cantata de Don Rodrigo”.

En 1986 decidió buscar nuevos horizontes donde poder expandir su talento innato. Es por ello que fundó La Banda Elástica, logrando una fusión sin precedentes: la música clásica con el jazz. Además, se formó como director de orquesta y fue partícipe de numerosos proyectos artísticos publicados en distintos formatos.

Ernesto Acher | Instagram

Los últimos años de Ernesto Acher

En 2002, Ernesto Acher decidió abandonar Argentina y se instaló en Chile. Allí, dejó a un lado su carrera como artista para sumergirse en la docencia en la Universidad Diego Portales. En esta honorable casa de estudios, brindó materias vinculadas a la historia del arte, a la literatura universal y a la técnica narrativa. Alejado de los escenarios, pero no de la música, el intérprete impulsó las obras: Homenaje a Piazzolla, Fantasía en concierto, La orquesta va al colegio y ¿Acher en serio?, donde llevaba a cabo composiciones de célebres compositores tales como Piazzolla,Jobim, Strauss y Schreker.

En 2016, marcado por la nostalgia, regresó a Buenos Aires para reunirse con su familia. En paralelo, se reencontró con su versión actoral, razón por la cual realizó proyectos tales como Humor, con Acher y el programa radial Los rincones de Acher. Además, ideó el espectáculo Veladas espeluznantes y, en materia musical, creó la orquesta Offside Chamber Orchestra. Además, su expansión creativa lo llevó a mantener colaboraciones con los músicos -y grandes amigos- Navarro y De la Vega, conformando piezas inéditas y magistrales en la industria cultural.

“Lo que me da placer y orgullo es que mantengo los amigos de la infancia, con los que me crié. Nuestros padres eran parte de una barra y por eso nos conocemos de toda la vida. No me acuerdo de no conocerlos, estuvieron siempre. Son como hermanos. Y a pesar de estar afuera, siempre estuvimos en contacto. Fuimos barra de fútbol hasta bien grandecitos”, dijo.

Ernesto Acher | Instagram

Finalmente, hasta sus últimos años, Ernesto Acher siguió fusionando géneros musicales y creando obras de humor desarrollando al máximo su capacidad creativa. El legado del ex Les Luthiers se traduce en el valor que él le brindaba al arte y a la amistad como motor en su vida y como fuente de inspiración. De esta manera, a los 86 años, la cultura popular perdió a uno de los mayores exponentes del humor y la música nacional, quien supo equilibrar a lo intelectual, lo absurdo y el estilo refinado.

