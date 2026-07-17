El look de Lionel Scaloni en el Mundial 2026 y el detalle que cambió la imagen del entrenador argentino

En el apasionante contexto del Mundial 2026, la figura de Lionel Scaloni trasciende su rol táctico y se posiciona como un ícono de estilo sobre el césped. Mientras el mundo observa cada movimiento de la Selección Argentina, el director técnico sorprende no solo con sus decisiones estratégicas, sino con una imagen renovada que rompe con la tradición. Cada gesto y su manera de presentarse ante las cámaras capturan la atención tanto de los analistas como de los fanáticos. La moda en el deporte ya no es un elemento secundario, sino una herramienta más de comunicación no verbal.

Lionel Scaloni y su look descontracturado se diferencia de los anteriores DT.

El traje como símbolo de autoridad en el pasado

Históricamente, el banco de suplentes argentino exigió una etiqueta que el tiempo consolidó como innegociable, estableciendo un estándar de formalidad que parecía intocable para quienes comandaban al equipo nacional. César Luis Menotti impuso un sello de bohemia sofisticada durante su ciclo, luciendo camisas desabrochadas, camperas de cuero, sueters anudados al cuello y su inseparable cigarrillo. Por su parte, Carlos Salvador Bilardo fue el precursor del traje oscuro y formal, muchas veces con cábalas como el saco gris, dándole al banco una imagen de seriedad estricta y control táctico absoluto.

Luis Menotti y Carlos Bilardo.

Más tarde, Diego Maradona llevó la formalidad al extremo de la opulencia en 2010 al dirigir de traje completo y camisa blanca, incluso usando dos relojes, una excentricidad clásica en su estilo personal. Alejandro Sabella, en cambio, representaba la línea de la formalidad clásica, destacando siempre por sus impecables trajes y aportando una imagen de elegancia sobria y medida. Todos ellos utilizaron la vestimenta para marcar una distancia visual y jerárquica con sus futbolistas, estableciendo una división clara entre el mando y la ejecución.

Diego Maradona y Alejando Sabella.

Lionel Scaloni y el triunfo de la practicidad

El verdadero quiebre en la imagen de Lionel Scaloni ocurre en la elección de su indumentaria durante este Mundial 2026, donde el estilo al borde del campo se define por la practicidad absoluta. El técnico opta por la indumentaria oficial de entrenamiento: remera, pantalón tipo jogger y zapatillas blancas, alejándose por completo de cualquier formalidad corporativa.

Este look descontracturado no resulta azaroso, sino que forma parte de una construcción de liderazgo moderno que el cuerpo técnico ha pulido con el paso de los años. Al vestir como sus jugadores, el entrenador proyecta una cercanía que conecta directamente con la nueva generación del plantel, eliminando la barrera invisible que imponían los trajes rígidos.

Lionel Scaloni apuesta por remera y jogging.

El vestuario de Scaloni está pensado desde la comodidad y la empatía. Su estilo de "remera y joggineta" lo acerca más a la figura de un par o un miembro más del grupo que a una autoridad inalcanzable. Esto refleja el espíritu de "La Scaloneta": un modelo de trabajo donde prima el liderazgo horizontal, la gestión emocional y la desdramatización, en un marcado contraste con el antiguo paradigma donde el DT debía diferenciarse visualmente del jugador mediante la rigidez del traje.

Lionel Scaloni y su equipo, La Scaloneta.

La transformación visual resulta verdaderamente evidente al comparar las postales de antaño con este presente mundialista, donde la jerarquía ya no necesita de un saco para ser respetada. Mientras los entrenadores de otras épocas parecían estar en una reunión corporativa de alto nivel, Lionel Scaloni parece listo para saltar al campo de juego y compartir la intensidad del momento junto a sus dirigidos. Esta elección de estilo, sencilla pero profundamente significativa, define una nueva era donde la autoridad se demuestra con la coherencia de una imagen que abraza la evolución constante del fútbol actual. Es un mensaje implícito: el equipo está unido, el entrenador es uno más en la lucha y la modernidad es la herramienta clave para alcanzar el éxito máximo.