Nacha Guevara dijo que las biopics aburren y Moria Casán la fulminó: "Hay que respetar a las señoras mayores"

Moria Casán se refirió a los dichos de Nacha Guevara sobre las biopics y dejó una frase que generó repercusión en el mundo del espectáculo. El intercambio entre ambas artistas volvió a poner en escena diferencias que se arrastran desde hace tiempo, en un contexto donde los proyectos audiovisuales ganan protagonismo.

Moria Casán fulminó a Nacha Guevara luego de que criticara las biopics

Moria Casán respondió con firmeza tras la opinión de Nacha Guevara sobre las producciones biográficas, en medio de la expectativa por el desarrollo de su propia serie. La reacción sumó un nuevo capítulo a una relación marcada por contrastes, con declaraciones que rápidamente generaron una ola de reacciones.

Moria Casán

Luego de ser consultada sobre la posibilidad de llevar a cabo una serie que retrate su larga trayectoria en la industria del espectáculo, la artista dejó en claro su postura sobre estas producciones. “No veo series, no me interesan. Cuando mirás el reloj, pasaron seis horas de tu vida mirando esas pelotudeces”, comentó en diálogo con Puro Show (El Trece).

Las declaraciones de Nacha Guevara no pasaron desapercibidas, especialmente en el contexto del desarrollo de la biopic de Moria Casán, que contará con la participación de actrices como Sofía Gala, Cecilia Roth y Griselda Siciliani. En el mismo programa, La One respondió con su estilo característico, sin esquivar el cruce.

Nacha Guevara

“La serie viene fabulosa, estamos trabajando mucho, va a ser épica, muy cuidada, un realismo mágico”, comentó. Al referirse a los dichos de la cantante, la exvedette fue directa: “Es un pensamiento, hay que respetar a las señoras mayores”. La frase, cargada de ironía, se sumó a una serie de comentarios en los que defendió el valor de su producción y la forma en que se está abordando la producción.

En la misma línea, Moria Casán recalcó su trayectoria y dejó en claro que ella nunca haría algo que no atraiga a la audiencia. “Nunca nada mío puede ser aburrido, porque yo soy otra cosa. Nunca hice un casting para nada; a mí nunca me dijeron que no. El realismo mágico te va a sorprender y para ocho capítulos queda corta”, agregó.

La respuesta de la mediática se dio en medio de la gran expectativa por el estreno de su serie, que busca retratar distintas etapas de su carrera con una mirada artística y personal. La diva destacó el compromiso de las actrices involucradas y aseguró que no se tratará de una caricatura, sino de una interpretación profunda de su historia. “Están todas muy metidas, van a estar en mi ADN desde otro lado”, continuó.

Cabe destacar que a lo largo de los años, Moria Casán y Nacha Guevara compartieron escenarios, proyectos y también diferencias. En esta ocasión, el debate se centró en el valor narrativo de las biopics y en la forma en que se representan las trayectorias personales en la ficción. Mientras la bailarina sostiene que el género está saturado y que el público se aburre, la icónica actriz lo reivindica como una herramienta para contar su vida desde una perspectiva única.

Moria Casán

Moria Casán fulminó a Nacha Guevara tras decir que las biopics aburren, en un cruce que volvió a instalar diferencias entre ambas. La respuesta de La One llegó en medio de la expectativa que genera la llegada de la serie que contará su trayectoria personal. El intercambio dejó en evidencia posturas opuestas sobre cómo abordar relatos personales en pantalla.

VDV