Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas. Este miércoles 10 de junio nació Justo, el primer hijo de la pareja, en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

Nació Justo, el hijo de Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta

Según confirmó Infobae, el bebé de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin llegó al mundo por medio de una cesárea programada realizada durante la mañana de este miércoles 10 de junio. El pequeño Justo llevará ambos apellidos y se convierte en el primer hijo en común de la pareja. Para el exjefe de Gobierno porteño, en tanto, se trata de su tercer hijo, ya que es padre de Paloma y Serena, fruto de su anterior matrimonio con Bárbara Diez.

La noticia llega después de meses de expectativa y felicidad para la pareja. El embarazo de Milagros Maylin fue confirmado públicamente a fines de 2025 y, desde entonces, ambos se mostraron entusiasmados con la llegada del bebé. En una de sus pocas declaraciones sobre esta etapa, la comunicadora había revelado que buscaban convertirse en padres desde hacía aproximadamente un año y definió la noticia como una verdadera bendición para toda la familia.

Así mostraba su pancita de embarazada Milagros Maylin

La historia de amor entre Rodríguez Larreta y Milagros Maylin comenzó en 2022. Desde el inicio optaron por mantener un perfil bajo y preservar su intimidad, aunque con el paso del tiempo consolidaron su relación. Dos años después dieron un paso más y celebraron una boda con 350 invitados rodeados de familiares y amigos cercanos.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación y con experiencia en la gestión pública, la exfuncionaria de la provincia de Buenos Aires acompañó en los últimos años al dirigente político tanto en el plano personal como profesional. La llegada de Justo representa ahora un nuevo capítulo para la pareja, que se mostró unida durante todo el embarazo.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

Con el nacimiento de su bebé, Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin comienzan una nueva etapa familiar marcada por la emoción, los proyectos compartidos y la felicidad de darle la bienvenida a su primer hijo juntos.