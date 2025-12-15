Confirmaron que Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta van a ser papás

Después de semanas de versiones y un silencio cuidado, finalmente se confirmó una de las noticias más comentadas del año: Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta esperan su primer hijo juntos. La primicia fue revelada en entrevista con Ángel de Brito para LAM, donde la flamante mamá habló con emoción, nervios y una sinceridad que atravesó la pantalla.

Visiblemente conmovida, Milagros agradeció que la noticia se hubiera mantenido en reserva hasta contar con un estudio clave que debían esperar. “Era importante atravesar este momento con tranquilidad”, explicó, dejando en claro que el anuncio llegó cuando ambos se sintieron seguros para compartirlo.

Milagros Maylin y el anuncio más esperado

Hoy, el embarazo ya cumplió tres meses exactos, y la felicidad empieza a tomar forma concreta: será un varón, el primero para Milagros y también un nuevo comienzo para Larreta, que ya es padre de una hija de nueve años. “Se agranda la academia”, bromeó ella, con una sonrisa que mezcló ternura y alivio. La pareja aún no definió el nombre del bebé, están entre dos opciones, y la decisión final tendrá un voto especial: la hija menor de Horacio. Milagros, además, expresó su deseo de que su apellido esté presente, una elección que habla de identidad y de equilibrio en esta nueva etapa familiar.

Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta

El nacimiento está previsto entre fines de junio y principios de julio, una fecha cargada de simbolismo personal. La noticia fue recibida con enorme alegría por sus familias y amigos. “Venía siendo un proceso largo, pero estamos profundamente agradecidos”, confesó ella, remarcando que el camino hasta acá estuvo atravesado por paciencia, acompañamiento y mucha esperanza.

La intimidad de Milagros Maylin durante el embarazo

En lo cotidiano, Milagros atraviesa los síntomas clásicos del primer trimestre: náuseas, vómitos y antojos que viraron del dulce al salado. Aun así, destaca el rol de Horacio como un sostén clave. “Tiene una templanza infinita”, dijo, subrayando la tranquilidad y la seguridad que él le transmitió durante todo el proceso. “No sé si lo hubiera podido hacer sin él”, admitió.

Activo, enérgico y siempre en movimiento, Larreta encara esta paternidad desde otro lugar, con la experiencia que dan los años y un presente emocional distinto. Para Milagros, esa calma fue decisiva: ella se define como intensa, inquieta, todo lo opuesto a ese temple que hoy la contiene. Entre camisetas de Racing, la primera compra del futuro bebé, noches de insomnio y planes que empiezan a reordenarse, la pareja se prepara para una etapa que promete cambiarlo todo. Esta vez, lejos de la política y el ruido, la noticia que los une es simple y profunda: la llegada de una nueva vida.