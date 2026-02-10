Por primera vez, Milagros Maylin mostró su pancita de embarazada: la tierna foto

Por primera vez, se conoció una foto de Milagros Maylin, la esposa de Horacio Rodríguez Larreta, posando con su pancita de cinco embarazada. La tierna imagen fue difundida este martes 10 de febrero por la cuenta de Instagram de LAM (América TV) y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Así es la primera foto de Milagros Maylin embarazada

La imagen de Milagros Maylin, embarazada de cinco meses de su primer hijo, enterneció a los seguidores de Ángel de Brito porque se trató de la primera vez que la comunicadora decidió mostrar su embarazo de forma explícita, ya que hasta el momento había optado por mantener un perfil bajo durante su gestación. En la tierna foto se la puede ver en un ambiente luminoso y relajado, vestida con camisa de jean abierta y top negro, con el cabello suelto y una mano apoyada sobre su vientre.

Horacio Rpdríguez Larreta y Milagros Maylin

Si bien en diciembre pasado, durante las celebraciones de Navidad, la periodista había dejado entrever su pancita en una foto familiar, aquella imagen no había sido una pose pensada para mostrar el embarazo. En cambio, la postal que se viralizó la tiene como protagonista y confirma que se acerca a la recta final de la llegada de su primer hijo.

El embarazo fue confirmado públicamente a fines de 2025 y, según trascendió, la pareja espera un varón, que será el primer hijo en común. Para Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, será su tercer hijo, ya que es padre de Paloma y Serena, fruto de su relación anterior con Bárbara Diez.

Milagros Maylin

La historia de amor de Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta

Milagros Maylin y el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron su relación en 2022, luego de la separación del dirigente político. Desde entonces, mantuvieron un vínculo de bajo perfil y alejado de la exposición mediática. En noviembre del año pasado se casaron en una ceremonia íntima, con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Cabe mencionar que Milagros es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con una sólida formación académica y experiencia en gestión pública en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos años acompañó a Rodríguez Larreta tanto en su vida personal como durante su actividad política.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

La difusión de esta primera foto mostrando la pancita marca un nuevo capítulo en la vida de la pareja y confirma el momento personal que atraviesan, mientras se preparan para la llegada de su primer hijo juntos.