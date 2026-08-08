La historia de Jorge Messi y el sacrificio familiar para que Lionel llegara a Barcelona

Este sábado por la mañana se confirmó la muerte de Jorge Messi en una clínica rosarina. El padre de Lionel Messi se encontraba internado en grave estado y, durante los últimos meses, su salud había sido preservada con especial hermetismo por la familia. La noticia vuelve a poner en primer plano la historia del hombre que acompañó al capitán argentino desde sus primeros pasos en el fútbol y que fue protagonista de una de las decisiones más importantes de su vida: dejar Rosario para apostar por el futuro de su hijo en Barcelona.

Celia Cuccittini, Lionel Messi y Jorge Messi

Quién era Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

Mucho antes de que la Pulga se convirtiera en una estrella mundial, Jorge llevaba una vida sencilla junto a Celia María Cuccittini y sus cuatro hijos, Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. Trabajaba en una empresa metalúrgica y, como padre de familia, acompañaba de cerca la rutina de sus hijos. En el caso de Leo, esa presencia también incluía los entrenamientos y partidos que desde muy chico comenzaron a mostrar un talento fuera de lo común.

Caption

El camino, sin embargo, no fue sencillo. Cuando Lionel era niño fue diagnosticado con una deficiencia de la hormona de crecimiento y necesitaba un tratamiento cuyo costo representaba una dificultad para la familia. Al mismo tiempo, el talento del pequeño futbolista había comenzado a despertar el interés de clubes importantes.

Entre esas posibilidades apareció Barcelona. La propuesta significaba mucho más que una oportunidad deportiva: podía permitirle a Lionel continuar su formación en Europa y acceder al tratamiento que necesitaba. Para los Messi, aceptar implicaba tomar una decisión que afectaría a toda la familia.

El viaje que cambió la vida de los Messi

Jorge acompañó a Lionel en su llegada a España mientras parte de la familia permanecía en Argentina. Comenzar una nueva vida lejos de Rosario suponía dejar atrás el trabajo, los afectos y una rutina construida durante años, sin garantías de que aquella apuesta finalmente diera resultado.

Pero el riesgo tuvo su recompensa. Lionel ingresó a las divisiones juveniles de Barcelona y comenzó un camino que lo llevaría, con el tiempo, a convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Jorge Messi

A medida que la carrera de su hijo avanzaba, Jorge también dejó atrás su trabajo en la metalúrgica y asumió un papel central en su trayectoria profesional. Se convirtió en su representante y estuvo involucrado en distintas decisiones vinculadas con su carrera, mientras Lionel comenzaba a ganar títulos y a convertirse en una figura de alcance internacional.

Sin embargo, Jorge siempre mantuvo un perfil bajo. Su presencia estuvo mucho más vinculada al acompañamiento de su hijo que a la exposición pública. Durante años fue una figura habitual en los momentos importantes de la carrera de Lionel, desde sus primeros partidos hasta las etapas de mayor presión.

El último Mundial de Lionel Messi y la preocupación por su salud

La situación de Jorge volvió a quedar en el centro de la escena durante el Mundial 2026. El 16 de junio, Lionel Messi convirtió un gol durante el debut de la Selección argentina y rompió en llanto dentro de la cancha.

Luego, en conferencia de prensa, explicó que su emoción estaba relacionada con una situación personal. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, contó, y agradeció el respaldo que había recibido de sus compañeros y de la delegación.

Lionel Messi en Barcelona

Las palabras del capitán despertaron preocupación y dieron lugar a especulaciones sobre la salud de su padre. Sin embargo, la familia mantuvo silencio y evitó brindar detalles sobre su estado.

Con la confirmación de la muerte de Jorge Messi, aquellas imágenes adquieren una nueva dimensión. Detrás del futbolista que alcanzó la cima del deporte estuvo siempre aquel padre que creyó en él desde Rosario y que aceptó cambiar la vida de toda una familia para darle una oportunidad.