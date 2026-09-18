Qué es de la vida de Gastón Portal, el primer esposo de Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani es una de las conductoras más queridas y reconocidas de la televisión argentina, habiendo consolidado una extensa carrera basada en su carisma y profesionalismo. En el ámbito personal, la conductora logró construir una hermosa y sólida familia junto a Mariano Chihade, su compañero de vida desde el 2006. Juntos fundaron la productora Mandarina y se convirtieron en padres de dos hijos, Matilda y Máximo, quienes completan su estable núcleo familiar. Sin embargo, mucho antes de esta historia de amor, la presentadora vivió un romance muy mediático que marcó su juventud. Estuvo casada con Gastón Portal, hijo del recordado conductor Raúl Portal.

Gastón Portal, Mariana Fabbiani

Los amores de Gastón Portal: de ser el primer esposo de Mariana Fabbiani a formar una familia con Belén Laurence

El historial sentimental de Gastón Portal está marcado por dos grandes historias que definieron diferentes etapas de su vida adulta, pasando del alto perfil mediático a la madurez familiar . Su primer gran amor público fue Mariana Fabbiani, una de las figuras más carismáticas de la televisión argentina. Se conocieron en la década de los noventa en el set de Perdona Nuestros Pecados (PNP) , ciclo creado por el padre de Gastón, Raúl Portal.

Ella daba sus primeros pasos en la conducción y él consolidaba su rol de joven productor estrella. La química laboral se transformó en un sólido noviazgo de nueve años. En 2003, decidieron sellar su amor con una recordada e importante boda en la iglesia San Benito de Palermo. Sin embargo, el desgaste natural de la relación afectó el día a día y, tras apenas dos años de matrimonio, la pareja anunció su separación definitiva en 2005. A pesar de la enorme atención de la prensa, el divorcio se dio en excelentes términos, sin escándalos ni reproches públicos.

Poco tiempo después de cerrar ese capítulo, el productor conoció a la abogada Belén Laurence, la mujer con quien lograría cumplir su profundo deseo de paternidad. A diferencia de su relación anterior, este vínculo mantuvo resguardado del ojo público, lejos de las cámaras y las alfombras rojas. Junto a Belén, Gastón formó una numerosa y unida familia que se convirtió en su principal refugio.

Juntos le dieron la bienvenida a sus tres hijos: Olimpia, Gala y León. Durante años, la pareja priorizó la crianza de sus niños y acompañó el crecimiento laboral del productor, compartiendo incluso la mudanza y la vida familiar en el exterior. Aunque recientemente decidieron separarse de común acuerdo, ambos mantienen una excelente relación y priorizan el bienestar de sus tres hijos en esta nueva etapa.

Gastón Portal

Entre libros y guiones: el trabajo de escritor de Gastón Portal

Gastón Portal decidió bajarse de la vorágine de la televisión abierta y de las grandes oficinas para concentrarse en lo que verdaderamente lo apasiona de forma genuina: sentarse a escribir ficciones . Hoy se define a sí mismo como un creador que prefiere la intimidad de su escritorio antes que el ruido de los canales y la mirada ajena. A lo largo de los años, su mente estuvo detrás de proyectos muy particulares.

Tras marcar una era en la producción con PNP y Misterios y Milagros , dio el salto definitivo como autor y director con series de culto como Los Sónicos (2011), Babylon (2012), Las 13 esposas de Wilson Fernández (2014) y La última hora (2016). También cumplió el anhelo de llegar al cine comercial dirigiendo la película La noche mágica (2021). Finalmente, concretó un sueño que arrastraba desde los diez años al publicar su primera novela, un thriller psicológico de espionaje llamado Cyrana , editada en 2024.

A pesar de su importancia en el mundo de la escritura y las artes, Gastón opta por mantener una distancia con las redes sociales. Maneja personalmente su cuenta de Instagram, donde cosecha un público fiel de alrededor de 12 mil seguidores. No es el típico usuario activo que comparte su intimidad, lo que come o sus viajes familiares, sino que utiliza las redes de forma muy esporádica y casi exclusivamente como una cartelera profesional para difundir los avances de sus libros, sus lecturas y apoyar el trabajo de sus colegas.

El trabajo de escritor de Gastón Portal

La crítica de Gastón Portal a la nuevas generaciones: "Se viene una generación tonta"

Si hay algo que caracteriza a Gastón Portal es su autenticidad y sinceridad frente a las entrevistas. Durante su paso por el ciclo en vivo de Infobae, el realizador y escritor compartió una visión sumamente alarmante sobre el porvenir de la sociedad y el desarrollo intelectual de los jóvenes. Sin rodeos, el exproductor citó estudios recientes y sentenció que “esta es la primera generación que va a ser menos inteligente que la anterior en el mundo”.

“No tienen la necesidad de mejorar y no activan su cerebro como hacían otras generaciones debido a las pantallas y las redes”, sentenció. Con una postura firme y crítica hacia el impacto actual de la tecnología, argumentó que las dinámicas de consumo digital están provocando un retroceso cognitivo inédito en la historia de la humanidad. Además, sostuvo con preocupación que “las pantallas cortan procesos que antes desarrollaban la inteligencia, como la creatividad, el ingenio, el repentismo y la cantidad de datos que se retenían en la cabeza”.

Al analizar esta involución, el escritor recordó con cierta nostalgia los tiempos previos a lo que define como la "generación Google", rescatando el valor que tenía la incertidumbre y el juego intelectual de no tener respuestas automáticas e inmediatas en la palma de la mano.

Gastón Portal

Con una mirada crítica hacia el futuro, Gastón Portal demuestra que la madurez le trajo la libertad de elegir. Lejos del ruido mediático de antaño, encuentra su refugio perfecto en la escritura, transformando su experiencia en relatos y reescribiendo su propia historia.

A.E