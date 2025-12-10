Natalia Oreiro y Ricardo Mollo son una de las parejas más amadas y sólidas de la farándula argentina. Los músicos construyeron un vínculo fuerte, un tanto alejado de los medios, pero que se convirtió en un referente de lo que muchos esperan del amor romántico. Es por ese motivo, que resulta normal que la cantante hable de la manera en la que llegaron a formar esta unión y repase la historia que los llevó hasta este punto. Un tiempo pasado que, casi con la misma asiduidad, trae a la cabeza otro nombre propio: el de Pablo Echarri.

Natalia Oreiro explicó las diferencias entre Pablo Echarri y Ricardo Mollo

Hace algunos años, en una de las tantas entrevistas que brindó a Revista CARAS, Natalia Oreiro terminó hablando de la comparación entre Pablo Echarri, su primera pareja en Argentina, y Ricardo Mollo, su actual pareja. Mientras repasaba su historia de amor con el cantante de Divididos, reconoció que era la primera vez que se encontraba enamorada. “La única vez que me enamoré de un amor real y profundo fue de Ricardo”, aseguró.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo.

Quizás a sabiendas de la polémica que podían traer esas palabras, de inmediato aclaró: “Cuando yo tuve mi relación anterior era muy chica, estaba enamorada, sí, pero de otra manera". Si bien no terminó de nombrar a Pablo Echarri, la diferencia apuntó directamente hacia él.

Acto seguido, se explayó un poco más al respecto. “Por aquel entonces estaba muy sola y su familia se convirtió en mi familia. Personas completamente distintas. Mi punto de vista acerca del amor fue siempre la de un amor romántico, nunca fue la de un amor pasional. Por lo cual, el amor romántico tiene que ver con la sensibilidad de las personas y eso es algo que no muere nunca", agregó con total sinceridad.

Pablo Echarri.

Los elogios de Natalia Oreiro a Ricardo Mollo

En esa misma línea, habló de aquello que todavía la sigue enamorando de Ricardo Mollo y que hace que el vínculo se mantenga intacto tras más de 20 años juntos. "El sigue siendo un compañero excepcional y es un hombre hermoso. Tiene luz. Además, como padre es súper presente. Lo veo como se vincula con nuestro hijo y me vuelvo a enamorar", concluyó.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo.

De esta manera, Natalia Oreiro marcó las diferencias entre lo que fue su relación con Pablo Echarri y su pareja actual con Ricardo Mollo. Con respeto y hablando en primera persona, la actriz y cantante marcó su punto de vista y también elogió al padre de su hijo, que la acompaña hace más de dos décadas.