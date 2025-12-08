Así fue el look estilo princesa moderna de Rufina Cabré para la boda de su papá, Nicolás Cabré, y Rocío Pardo

Este 6 de diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron su amor en una gran boda realizada Estancia Bosque Alegre, en el Valle de Punilla, Córdoba, luego de pasar por la unión civil el pasado 3 de diciembre. La pareja realizó un espectacular festejo en el que no falta la alegría y emoción. Y entre todos los detalles de la gran noche, fue Rufina Cabré, quien se llevó todas las miradas al lucir un espectacular look teen.

El look de Rufina Cabré para la gran noche de su papá

La espectacular naturaleza cordobesa se vistió de encanto ficcional el pasado sábado en la celebración de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo. La pareja compartió las imágenes de la noche en redes sociales y dejaron ver a sus seguidores cómo fue su esperada noche, en la que festejaron su gran amor. En las imágenes más tiernas de la pareja no falta Rufina Cabré, que dejó en evidencia la felicidad compartida de este momento.

Además de evidenciar que la niña de 12 años está feliz por la nueva etapa de la vida de su padre, dejó en claro que es una gran amante de la moda al mostrar su look de boda, al elegir un vestido con detalles clásicos, pero con una impronta personal que se alineó perfectamente a la temática de la boda, bosque encantado.

En este escenario, Rufina Cabré fue una verdadera princesa de este bosque encantado. La niña lució un vestido corto en tono champagne satinado, de corte princesa, straples con mangas off shoulder caídas. Desde la cintura se abre una falda corta estilo globo, con volumen sutil y movimiento ligero.

El peinado acompaña muy bien el estilo con un medio recogido y eligió aros pequeños, pulseras finas y calzado estilo balerinas con brillos, unos zapatos cómodos pero con un toque de glamour.

Noticia en desarrollo