Cómo es Delft, la exclusiva universidad a la que asiste la princesa Ariane, hija de Máxima Zorreguieta, en Países Bajos

La Casa Real de Países Bajos está viviendo uno de los momentos de mayor orgullo. La princesa Ariane, la hija menor de la reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro, comenzó oficialmente sus estudios universitarios, marcando el fin de su adolescencia y el inicio de su formación profesional. La joven de 19 años supo capturar la atención internacional al iniciar una nueva y crucial etapa en su vida académica, el 31 de agosto de 2026.

Para este importante paso, decidió inscribirse en la Universidad Tecnológica de Delft, una de las instituciones de educación superior más prestigiosas y exclusivas del continente europeo. Esta decisión refleja un cambio significativo en las tradiciones académicas de la familia real, optando por un perfil enfocado en la excelencia científica. La llegada de la princesa de Orange-Nassau a este prestigioso campus pone bajo el foco global el rigor y la vanguardia de esta célebre casa de estudios neerlandesa.

Así es Delft, la exclusiva universidad a la que asiste la princesa Ariane

La princesa Ariane ocupa el tercer puesto en la línea de sucesión al trono de la Casa de Orange-Nassau, por detrás de sus hermanas mayores. Al no cargar con el peso directo de la corona, tras culminar su bachillerato internacional y disfrutar de un enriquecedor año sabático, comenzó oficialmente sus estudios universitarios en agosto de 2026. Lejos de las tradiciones de su familia, decidió explotar su lado más científico, y para eso optó por ir a una de las universidades más prestigiosas de su país.

La Universidad Tecnológica de Delft , fundada en el año 1842, se ubica en la histórica y pintoresca ciudad de Delft, en la provincia de Holanda Meridional, a escasos kilómetros de la residencia oficial de la familia real. Esta prestigiosa institución pública europea es considerada un verdadero referente global en el ámbito de la innovación técnica y científica, manteniendo alianzas estratégicas muy estrechas con gigantes internacionales de la industria como la NASA y la Agencia Espacial Europea.

Así es Delft, la exclusiva universidad a la que asiste la princesa Ariane

La hija menor de Máxima Zorreguieta anunció oficialmente a los medios su intención de asistir a este centro el 27 de abril de 2026, coincidiendo con las celebraciones nacionales por el Día del Rey. En aquel momento, la joven se mostró entusiasmada y declaró con firmeza ante la prensa: "Estoy muy contenta, es una gran oportunidad". Pero no por ser princesa tuvo la entrada facilitada. Por el contrario, el proceso de admisión que debió superar para asegurar su plaza fue sumamente riguroso y selectivo. De este modo, debió competir en igualdad de condiciones en un exhaustivo proceso de selección que este año registró cerca de 4.300 aspirantes para tan solo unas 440 vacantes disponibles.

Finalmente, tras superar con éxito estas exigentes pruebas y concluir un año sabático, la joven optó por una formación de alta dificultad técnica. La carrera elegida es el bachillerato en Ingeniería Aeroespacial, una titulación sumamente compleja centrada en la aeronáutica, la astronáutica y la mecánica orbital. Con esta elección académica, la benjamina de la familia real rompe totalmente con los esquemas tradicionales de la monarquía contemporánea, que suele decantarse por las ciencias políticas o el derecho.

El primer día de la princesa Ariane en Ingeniería Aeroespacial, la exigente carrera que sigue los pasos de su familia

El primer día de clases de la princesa Ariane en la Universidad Tecnológica de Delft transcurrió bajo una gran expectativa mediática, a finales de agosto del 2026. Para la ocasión, optó por un look casual, compuesto por una camisa blanca entallada de mangas largas, unos llamativos pantalones de lino con rayas multicolores y un práctico y espacioso bolso de ante marrón ideal para cargar sus materiales de estudio para la exigente carrera elegida.

Ingeniería Aeroespacial es una de las salidas laborales que requiere un dominio absoluto de la física avanzada, las matemáticas y el diseño de aeronaves. Con esta elección, la hija menor de Máxima Zorreguieta se aleja de las tradiciones familiares, pero se conecta con una profunda pasión que recorre el interior del árbol genealógico. Su tío, el recordado príncipe Friso, también fue un apasionado de esta carrera, especializándose en el sector aeroespacial tras formarse previamente en ingeniería mecánica en la prestigiosa Universidad de Berkeley en Estados Unidos.

Asimismo, su padre, el rey Guillermo Alejandro, comparte este fuerte vínculo con el cielo, siendo un ferviente apasionado de la aviación. El monarca posee su licencia de piloto privado desde hace más de cuarenta años y, con frecuencia, ejerce como copiloto comercial. De hecho, es habitual que asuma los mandos y aterrice el propio avión real durante sus visitas de Estado internacionales, un legado de destreza técnica que ahora continúa su hija menor.

El primer día de la princesa Ariane en Ingeniería Aeroespacial, la exigente carrera que sigue los pasos de su familia

Delft, la exclusiva universidad a la que asiste la princesa Ariane, hija de Máxima Zorreguieta, en Países Bajos, se volvió el escenario perfecto para un cambio de etapa fundamental. La Casa Real no dudó en compartir las postales del primer día de la joven, y los más fanáticos investigaron más allá cómo era la institución elegida.

A.E